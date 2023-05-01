Весільний манікюр 2023: стильні та цікаві ідеї, що вдало підкреслять твій образ

У процесі підготовки до весілля хочеться, щоб усе було ідеально. І манікюр — не виняток. Він має прикрашати та вдало доповнювати образ нареченої. Тож до його вибору варто поставитися відповідально.

Та зазвичай у пошуку весільного манікюру можна побачити ідеї, які були популярними ще з десяток років тому. Тому ми подбали про те, щоб добірка містила у собі стильні, елегантні варіанти манікюру.

Ідеї весільного манікюру 2023

Нюдовий манікюр

Нюд — це класика, яка ідеально пасуватиме під будь-який весільний образ та гарно доповнюватиме його. Перевагою такого манікюру є мінімалізм та простота, що не відволікатиме та не забиратиме на себе увагу.

Весільний манікюр у стилі омбре

Неймовірно популярний тренд у цьому сезоні та надає класичному френчу ефекту розмитості. Тому весільний манікюр у стилі омбре — це чудовий вибір, що матиме стильний та елегантний вигляд на твоєму весіллі та підійде під будь-яке вбрання.

Весільний манікюр зі смужками

А як щодо стильного, мегасучасного та сміливого манікюру? Так-так, ми про тренд цього року — хвилясті лінії. Цікавий і незвичний дизайн може вдало доповнити твій весільний образ.

Весільний манікюр із блискітками

Додай своєму образу більше сяйва! Такий манікюр безсумнівно додає блиску та святкового настрою. А варіантів його реалізації справді багато. Тримай декілька ідей!

Весільний манікюр 2023 з квітами

Квіти — чудово підкреслюють ніжність твого образу. Квітковий весільний манікюр у 2023 є дуже популярним серед наречених.

Весільний манікюр з камінцями

А як щодо манікюру з камінцями? Він має дуже стильний та елегантний вигляд. Цей манікюр можна зробити з використанням різних кольорів лаку або ж однотонним, але з різними розмірами та формами каменів.

Раніше ми розповідали про весільні тренди 2023 року.

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