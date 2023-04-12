Вітамінна бомба: продукти з найбільшою користю для тебе весною 2023

Після довгої зими та малої кількості сонця нашому організму потрібен справжній вітамінний коктейль. Корисне харчування зробить тут більшу частину справи, і, можливо, тобі навіть не доведеться купувати вітаміни та мінерали в аптеці. У нашому матеріалі ти дізнаєшся про найбільш корисні продукти весною 2023.

Найбільш корисні продукти весною 2023: список та які вітаміни

Весною наш організм оновлюється. Після зими багато хто відчуває дефіцит вітамінів. Часто це проявляється стресом, пригніченим настроєм, відсутністю енергії та хворобливістю.

Водночас саме весною починають з’являтися дуже корисні та свіжі продукти, які варто додати у свій раціон. Ми розповімо про найбільш корисні продукти та які вітаміни в них містяться.

Зараз також дивляться

Вітамін С: в яких продуктах міститься

Вітамін С не виробляється організмом, але він украй важливий для імунної системи. Вітамін С міститься в таких продуктах:

шипшина;

болгарський перець (свіжий);

петрушка;

смородина;

брюссельська капуста;

полуниця;

апельсин, лимон;

ківі.

Вітамін С відповідає за зміцнення імунної системи, синтез колагену в організмі, покращує стан шкіри, допомагає забезпечувати здоров’я ясен та зубів, зменшує ризик виникнення захворювань ясен та карієсу.

Норма споживання різна. Найбільше його потребують жінки, які годують груддю, вагітні, дорослі чоловіки. Зваж на те, що куріння зменшує кількість вітаміну С в організмі. Щоб компенсувати його, додавай ще 35 мг щоденно.

У яких продуктах міститься вітамін D

Вітамін D впливає на обмін речовин у нашому організмі, сприяє засвоєнню кальцію. Ми отримуємо його з продуктів та сонячного світла.

Найбільше його міститься в таких продуктах:

жирна риба;

морепродукти;

яєчні жовтки;

молочні продукти;

гриби;

печінка;

м’ясо та птиця.

Вітамін D забезпечує правильний розвиток та зміцнює кістки та зуби. Він важливий для функціонування імунної системи, допомагає знижувати ризик розвитку захворювань, таких як діабет, серцево-судинні захворювання та деякі види раку.

Вітамін D може покращувати настрій та зменшувати ризик розвитку депресії.

Вітамін Е у продуктах

Вітамін Е допомагає нормалізувати рівень гормонів і холестерину, виконує інші важливі функції в організмі. Дефіцит вітаміну трапляється рідко, але ти можеш їсти такі продукти, щоб поповнювати запас вітаміну:

насіння соняшника;

шпинат;

рослинні олії;

авокадо;

креветки;

риба;

спаржа;

броколі.

Вітамін Е — потужний антиоксидант, він захищає клітини від пошкоджень, які спричинені вільними радикалами. Він відповідає за здоров’я шкіри, може зменшувати ризик розвитку певних видів раку, серцево-судинних захворювань та інших.

Вітамін Е потрібен для здоров’я очей та сповільнення старіння. Він підтримує здоров’я нервової системи та сприяє покращенню імунітету.

У яких продуктах міститься вітамін А

У нашому організмі вітамін А відповідає за здоров’я зубів, волосся та шкіри, він активно впливає на наш зір та імунну систему.

Найбільше його міститься в таких продуктах:

печінка;

жирна риба;

молоко, сир, масло;

курячі яйця;

гарбуз;

морква;

капуста, шпинат;

курага.

Вітамін А відповідає за здоров’я очей, зокрема, за правильну роботу сітківки та зменшення ризику розвитку захворювань, таких як нічна сліпота та захворювання, пов’язані зі старінням.

Для вагітних також дуже важливо вживати цей вітамін. Він впливає на якісний розвиток плоду під час вагітності.

Вітамін В у продуктах

Вітаміни групи В допомагають підвищити працездатність, регулюють вуглеводний обмін і водний баланс, підтримують зір. Отримати вітамін В з їжі ти можеш у таких продуктах:

цільні зерна та висівки;

курячі яйця;

молочні продукти;

м’ясо та риба;

горіхи;

зелень;

печінка;

бобові.

Вітамін В1 допомагає перетворювати їжу в енергію та підтримує здоров’я нервової системи. В2 потрібен для росту та розвитку організму, а також для здоров’я шкіри, очей та нервової системи.

Вітамін В6 необхідний для правильної роботи нервової системи та імунної системи. В9 потрібен для правильного розвитку плоду під час вагітності. Вітамін В12 відіграє важливу роль у здоров’ї нервової системи та виробленні крові.

Вітаміни Омега-3-6-9 в їжі

Вітаміни групи Омега — це ненасичені жирні кислоти, з яких наш організм виробляє лише Омега-9. Вони вкрай важливі, бо запобігають появі холестеринових бляшок, поліпшують в’язкість крові, впливають на шкіру та волосся.

Вітаміни Омега-3 містяться в таких продуктах:

жирна й напівжирна риба;

волоські горіхи;

насіння льону;

шпинат;

броколі, цвітна капуста.

Омега-6 у продуктах:

рослинні олії;

гарбузове насіння;

курка, індичка;

курячі яйця;

кеш’ю.

Омега-9 у продуктах:

арахіс, фундук;

авокадо;

лосось;

кунжут;

насіння льону та гірчиці.

Ці вітаміни відповідають за функціонування мозку, підтримують серцево-судинну систему, знижують рівень запалень в організмі, допомагають шкірі бути здоровою.

Вітамінна бомба: продукти з найбільшою користю для тебе весною 2023 / 7 Фотографій

Раніше ми розповідали, як економити на продуктах і харчуватися корисно.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!