Викид хлору через аварію чи хімічну атаку? Що робити при потраплянні речовини в атмосферу

Розбираємо, як діяти, якщо підступна російська армія застосує хімічну зброю з хлором чи спровокує зараження повітря аварією на українських підприємствах і про першу допомогу під час отруєння хлором.
Якщо подібне трапиться, мешканці України мають отримати детальну інформацію по радіо чи телебаченню, зокрема напрям поширення отруйної хмари.
Якщо подібне трапиться, мешканці України мають отримати детальну інформацію по радіо чи телебаченню, зокрема напрям поширення отруйної хмари.
Уникайте паніки та виконуйте рекомендовані заходи.
Психологічно легше і безпечніше, коли знаєш, як поводитися у різних ситуаціях. Нещодавно ми також розповідали, чи допомагає йод при радіації, та що робити у разі аварії на АЕС.