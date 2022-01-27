Вино — найкращі ліки: кардіолог пояснює, чим небезпечний цей міф

Побутує у світі такий міф, особливо після свят чи подорожі в Італію чи Грузію, що гарне вино завжди йде людині лише на користь. Крім того, хто не чув про 100 грамів перед сном для здоров’я серця?

Однак досвідчена кардіологиня Наталія Іванюк на своїй сторінці в Instagram запевняє — не все так просто. Оскільки подібне лікування дуже легко сплутати із задоволенням.

Я не пропагую вести безалкогольний спосіб життя. Але дотримуюся думки, що алкоголь шкідливий для серцево-судинної системи навіть за так званого помірного споживання.

Які небезпеки несе алкоголь серцево-судинній системі

Кардіологиня пояснює, що перший і найбільш помітний ефект від спиртного — це стрибки тиску. Річ у тім, що алкоголь містить етанол, який збільшує згортання крові, аномально розширює і звужує судини. Саме це призводить до їх ослаблення.

Крім того, серце людини у стані сп’яніння постійно змінює свій ритм, тому починає працювати з перебоями. Внаслідок такої аритмії може статися серцевий напад.

З огляду на свій досвід, Наталія Іванюк говорить, що тяжкість у серці може виникнути й не від великої кількості спиртного, а лише кількох бокалів вина. Тому лікарка нагадує:

У вас завжди є вибір — пити чи не пити. Але те, що спиртне — не ліки, це вже точно.

Однак якщо ви звикли до менш міцних напоїв або ж прагнете спробувати щось нове та корисне, читайте, як приготувати смачний смузі зі смаком глінтвейну від випускниці Ле Кордон Блю.