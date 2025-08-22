Виплати військовим після полону 50 тисяч: нова ініціатива уряду

Підтримка військових, які пройшли полон, є важливим завданням і для держави, і для суспільства. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект, який пропонує щомісячні виплати військовослужбовцям, звільненим з полону, що проходять тривале стаціонарне лікування.

Більше про новий законопроект та що саме він передбачає, розповідаємо далі у матеріалі.

Виплати військовим після полону

Відомо, що законопроект №13627 пропонує щомісячні виплати військовим, що пройшли полон та наразі лікуються на стаціонарі, у розмірі 50 тис. грн щомісяця.

Про це повідомив народний депутат партії Голос та співавтор законодавчої ініціативи Ярослав Железняк. Авторкою законопроекту є народна депутатка та громадська діячка Анна Пуртова.

— Окремо зазначу, що сьогодні нарешті пройшов у першому читанні законопроект 13627 від Анни Пуртової про 50 тисяч щомісяця для військових після полону, — зазначив Железняк.

Ініціативу у першому читанні підтримали 274 народних депутати.

Відомо, що йдеться про щомісячну виплату винагороди під час дії воєнного стану військовослужбовцям які звільнені з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон) та мають захворювання, набуті в полоні, або що загострилися під час перебування в полоні, що потребують тривалого стаціонарного лікування.

Це додаткова місячна виплата, яку пропонують виплачувати протягом перших трьох місяців стаціонарного лікування. Умови нарахування має визначити Кабмін.

Окрім того, законопроект №13627 пропонує скасувати обов’язкове розслідування військовими частинами щодо причини отримання травм, якщо поранення сталося з вини ворога або у полоні.

— На сьогодні виплати передбачені лише для тих військових, які мають поранення, контузії, каліцтва та інші травми. Проте багато звільнених з полону потребують лікування саме через важкі хвороби, які вони отримали чи які загострилися в російській неволі, — додала Анна Пуртова.

Раніше МОЗ представило оновлену програму широкого спектра послуг для військових. Повний список шукай в нашому іншому матеріалі.

