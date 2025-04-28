Здоров'я та краса

Важко дихати, коли бачу ці фото: що роблять із нами світлини трагедій

Марія Дзюба, редакторка сайту 28 Квітня 2025, 19:00
Важко дихати, коли бачу ці фото: що роблять із нами світлини трагедій
Фото Getty Images
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Важко дихати, коли бачу ці фото: що роблять із нами світлини трагедій
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