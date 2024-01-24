Хвороба, яка нагадує про себе. Як людям літнього віку захиститися від постковідного синдрому

Пандемія COVID-19 запам’яталась нам переповненими лікарнями, карантинними обмеженнями, а також, на жаль, смертями. Як в розпал епідемії, так і зараз летальні випадки найчастіше реєструють серед пацієнтів літнього віку.

Однак з плином часу медики переконуються, що крім безпосередньої загрози життю, COVID-19 небезпечний також віддаленими наслідками, які не дозволяють людині забути про хворобу ще протягом тривалого часу після одужання.

Як стверджують експерти ВООЗ, приблизно у 10-20% людей, які одужали від COVID-19, виникають різноманітні середньострокові та довгострокові наслідки. Симптоми, які зберігаються протягом тривалого часу, називають постковідним синдромом або ж “довгим” чи затяжним COVID-19.

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Згідно з дослідженням Королівського коледжу Лондона, ризик розвитку “довгого” COVID-19 зростає з віком – зокрема, для людей, старших 50 років. Водночас вчені продовжують вивчати всі аспекти цього захворювання.

Може завадити вести нормальний спосіб життя

Серед найбільш поширених симптомів постковідного синдрому: стомлюваність, задишка або утруднене дихання, когнітивна дисфункція (наприклад, сплутаність свідомості, порушення пам’яті та мови, нездатність зосередитися і мислити ясно), проблеми зі сном, постійний кашель, біль у грудній клітині, м’язовий біль, втрата нюху чи смаку, депресія або почуття тривоги, лихоманка тощо.

Згідно з дослідженнями, проблеми з диханням найчастіше розвиваються у тих, хто переніс COVID-19 у тяжкій формі, а також у жінок.

Ці симптоми можуть зберігатися з початку захворювання або ж виникнути вже після одужання. Інколи вони змінюються, зникають, а потім з’являються знову. “Довгий” COVID здатний завадити людині працювати й вести нормальний спосіб життя.

Щоб стан пацієнта можна було кваліфікувати як постковідний синдром, симптоми мають зберігатися щонайменше протягом двох місяців від початку хвороби. Також лікарі мають виключити інші захворювання з аналогічною симптоматикою.

Специфічна терапія відсутня

Нині вчені продовжують вивчати феномен “довгого” COVID-19. Його природа, причини, визначення груп пацієнтів, які більш схильні до цього синдрому, — все це має стати предметом подальших досліджень.

Достеменно неможливо передбачити, скільки триватиме затяжний COVID-19 у конкретної людини. У більшості пацієнтів симптоми зберігаються до декількох місяців і з часом слабнуть.

На сьогодні відсутня й специфічна медикаментозна терапія цього захворювання. Лікування має комплексний характер і спрямоване передусім на послаблення симптоматики.

На відміну від “звичайного” COVID-19, постковідний синдром не є заразним і не передається від людини до людини.

Вакцинація допомагає

Вчені вважають, що найкращий спосіб захиститися від “довгого” COVID-19 — це зробити все можливе, щоб уникнути зараження вірусом. Крім правил гігієни, на зразок миття рук та соціальної дистанції, йдеться також про щеплення проти COVID-19 і, зокрема, про дотримання рекомендованих термінів ревакцинації.

Як стверджує лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Федір Лапій, сьогодні з’являється все більше наукових підтверджень, що вакцинація допомагає уникнути розвитку постковідного синдрому. Водночас вчені продовжують активно вивчати цю медичну проблему.

Нагадаємо, що головною метою вакцинації проти COVID-19 є запобігання летальним випадкам, тяжкому перебігу та ускладненням цієї хвороби. Найбільш вразливою групою пацієнтів є люди у віці 60+, а також особи з хронічними захворюваннями.

Медики застерігають, що у людей старшого віку COVID-19 може викликати важкі ускладнення: запалення легень, серцево-судинні патології, фіброз нирок, загострення діабету, бронхіальної астми та інших хронічних захворювань тощо.

Щеплення проти COVID-19 для українців є безкоштовним.

Актуальний перелік пунктів вакцинації, з адресами та телефонами можна знайти на сайті Національного порталу з імунізації.

Раніше ми розповідали, чому потрібні додаткові бустери від COVID-19 та що варто знати про повний курс вакцинації.

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