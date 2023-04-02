Здоров'я та краса

Золота середина між святковим застіллям та здоровим способом життя — як їсти та не боятись за фігуру

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Квітня 2023, 17:00
Як не зіпсувати фігуру під час святкового застілля - поради фітнес-тренера
Фото: Pexels

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