Золота середина між святковим застіллям та здоровим способом життя — як їсти та не боятись за фігуру

Незабаром розпочнуться Великодні свята, а це означає, що люди закінчать Великий піст і… захочуть влаштувати пишне застілля!

Але в багатьох може виникнути страх наїсти зайвих калорій та зіпсувати результат своїх тренувань у залі. Що робити в такому разі?

Співзасновник мережі фітнес-студій Ярослав Сойніков розповів НВ, як знайти золоту середину між святкуванням та спортивним режимом.

Зараз також дивляться

Дозволь собі святкувати

Сойніков переконаний, що розслаблятись необхідно, адже постійний суворий режим може провокувати виникнення стресу для організму.

І якщо ти не професійний спортсмен(-ка), то цілком можна дозволити собі певні відхилення від фітнес-меню та тренувань.

Піклуйся про своє самопочуття

Святковий стіл зазвичай асоціюється з якоюсь дуже жирною, солоною чи солодкою їжею, яку у звичайні дні ми собі не дозволяємо. Але не завжди це має бути саме так.

Наприклад, додай у меню салати зі свіжих овочів з оливковою олією, а для шашлику візьми курятину або індичку замість свинини. І ось ти вже не страждатимеш від болю в животі після застілля.

Від паски відмовлятись теж не варто, але головне — знати оптимальну міру та не переїдати солодощами.

Також пам’ятай, що алкоголь зневоднює організм, а тому в цей час потрібно пити багато води.

Рухайся

Великодні свята — чудова можливість провести час з рідними та друзями. Вийдіть разом у парк, покатайтеся на велосипедах по весняному місту, пограйтесь з дітьми в рухливі ігри тощо.

За бажанням можна влаштувати домашнє тренування з простими, але ефективними вправами. Наприклад, зроби по три підходи присідань, віджимань та планки. Цього вже достатньо, щоб підтримати тіло в тонусі.

Замість кардіотренування можна пострибати на скакалці або пробігтись сходами вгору та вниз. Це, до речі, також спалить зайві калорії, які ти міг чи могла отримати під час святкового застілля.

Не картай себе

Навіть якщо ти не дотримуватимешся жодних з вище зазначених рекомендацій та дозволиш собі розслабитись на повну — в цьому немає нічого страшного!

Не варто після свят намагатись сісти на жорстку дієту чи мучити себе багатогодинними тренуваннями. Бо це буде великий стрес для організму.

Найкраще — це після свят повернутись до тренувального режиму з турботою про своє здоров’я.

А щоб досягти від цього максимального ефекту, читай, що та коли їсти перед тренуванням.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.