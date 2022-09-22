Такі різні, такі незрозумілі: як обрати правильний комплекс Омега-3

Досить часто можна почути, як корисно та необхідно щодня вживати жирні кислоти, більш відомі як Омега-3. Переважно Омега-3 міститься в рибі, морепродуктах чи насінні льону.

Як часто варто вживати полінасичені жирні кислоти та що про це кажуть дієтологи — з’ясовуємо разом з лікарем-гастроентерологом Олегом Швецем.

Вживання Омега-3 зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Як уже зазначалося, Омега-3 надходить у наш організм разом із їжею. Щоправда, навіть у рибі чи насінні льону не міститься достатньо для людини поживних жирних кислот.

Тоді на допомогу прийдуть дієтичні добавки. Важливо розуміти, які саме добавки Омега-3 необхідні твоєму організму.

Які продукти містять Омега-3

морепродукти, риба;

насіння льону, чіа;

коноплі;

жир ссавців;

водорості.

Які є форми Омега-3

Риб’ячий жир може випускатися як у натуральному вигляді, так і в обробленому. У натуральному, традиційному вигляді риб’ячий жир Омега-3 міститься у вигляді тригліцеридів. Після обробки та очищення риб’ячого жиру такі тригліцериди перетворюються на етиловий ефір, що регулює концентрацію поживних речовин в олії.

Саме Омега-3 з етилових ефірів не засвоюється нашим організмом так, як засвоюється з інших форм.

Натуральний риб’ячий жир

Кількість Омега-3 у риб’ячому жирі, включаючи EPA і DHA, коливається від 18% до 31% — це залежить від виду риби. Також натуральний риб’ячий жир містить вітаміни A і D. Випускається він у капсулах або в рідкій формі.

Риба, що містить найбільшу кількість натурального риб’ячого жиру: лосось, сардини, оселедець, американський оселедець і печінка тріски.

Перероблений риб’ячий жир

Йдеться саме про етилові ефіри та тригліцериди — випускають перероблений риб’ячий жир концентрованим або/та очищеним. Концентрація жиру може корелюватися від 50% від 90%.

Олія криля

Таке Омега-3 засвоюється навіть краще, аніж з риб’ячого жиру, бо тут жирні кислоти подані у формі тригліцеридів і фосфоліпідів. Сам криль, з якого видобувають олію, живе дуже мало, не встигаючи накопичити брудні речовини. Олія криля не вимагає додаткового очищення.

Також олія криля є стійкою до окислення, тож надає й додаткові біологічні ефекти.

Олія зеленогубої мідії

Ця рідкісна Омега-3 жирна кислота є однією з найефективніших для зниження запалення. Також олія зеленогубої мідії містить тригліцериди та вільні жирні кислоти.

Жир ссавців

Жир виготовляється із тюленів, має форму природних тригліцеридів. Окрім інших поживних кислот, жир ссавців є дуже насиченим на Омега-3 жирні кислоти.

Альфа-лінолева кислота

Це — рослинний аналог Омега-3. Саме вона міститься у насінні льону, коноплях та чіа. Щоправда, кількості жирної кислоти тут набагато менша, аніж у тваринних продуктах.

У рослинах більше Омега-6, аніж Омега-3.

Олія водоростей

Морські водорості є одним із найбільших джерел тригліцеридів EPA і DHA — жирних кислот.

До речі, саме від водоростей жирні кислоти й потрапляють до риби. Олія водоростей містить більше Омега-3, аніж всі інші продукти.

Вегани та вегетаріанці сміливо можуть обирати олію водоростей для поновлення власного балансу Омега-3. До того ж олія водоростей містить необхідний для організму йод.

Як обрати комплекс Омега-3

Зверни увагу на етикетку та склад добавки. У добавці має бути EPA та DHA.

Організм краще засвоює вільні жирні кислоти — FFA, TG, rTG (тригліцериди та реформовані тригліцериди) і PL (фосфоліпіди). Натомість у складі добавки не має бути етилового ефіру — А і EE.

Зверни увагу на чистоту продукту. Саме так: продукт має мати стандарт чистоти — GOED чи вироблений за стандартами GMP.

Термін придатності — це дуже важливо. Протерміновані добавки з Омега-3 стають неприємними на запах та смак, тож вживати їх не варто.

Найкраще вживати добавки з риб’ячим жиром під час їжі. Особливо важливо вживати добавки разом із насиченими жирами продуктами: тут працює правило “чим більше вживаєш, тим краще засвоюється”. Принаймні, у цьому переконує лікар.

Утім, редакція Вікна-новини не радить вживати вітаміни без попередньої консультації з лікарем.

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