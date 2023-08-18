Проблема не лише у втомі! Як одна безсонна ніч може вплинути на здоров’я людини

Сон — це невіддільна частина життя кожної людини. Достатня кількість відпочинку вночі важлива для фізичного, психічного та емоційного здоров’я.

Однак у наш час, що перевантажений стресами, відсутність сну стає все більш поширеним явищем. Та водночас ми забуваємо, шо це може потужно впливати на організм та призвести до серйозних наслідків.

Думаєш, що нічого не буде від однієї безсонної ночі? Дослідження, що опубліковані у виданні Scientific American, доводять, що навіть за таких умов психіка людини зазнає змін.

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Як одна безсонна ніч впливає на людину

Вчені провели експеримент, щоб зрозуміти, як відсутність достатньої кількості сну за одну добу впливає на людину. Науковці слідкували за станом добровольців, які погодились не спати добу.

Учасники експерименту після безсонної ночі проходили МРТ, щоб вчені могли перевірити, як взаємодіють мигдалеподібне тіло та префронтальна кора. Це було необхідно, оскільки мигдалеподібне тіло відповідає за реакцію тіла на подразники, наприклад, провокує викид гормонів стресу.

А ось префронтальна кора тримає мигдалеподібне тіло під контролем, щоб людина не реагувала на кожен найменший подразник.

Так учасникам показували на початку експерименту різні фотографії: нейтральні та емоційні. Після безсонної ночі все повторювалось, але не реакції. Здебільшого мозок без сну реагував на обидві категорії більш сильно та навіть тривожно.

Результати дослідження показали, що після безсонної ночі здатності цих частин мозку значно зменшились, тобто людина ставала більш вразливою до зовнішніх подразників. Такі тенденції спостерігались у тих осіб, які спали чотири та менше годин за добу.

Тому дослідження довело, що часто недосипання може зробити людину більш дратівливою, оскільки мозок перестане відрізняти важливі речі від дрібниць та буде продукувати більше стресу.

Якщо ж відсутність сну доволі довго не дає тобі спокою і ти не знаєш, що робити, тоді читай поради лікарки, як впоратись з безсонням.

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