Щоб відновити клітини та покращити роботу: як почистити печінку за допомогою простих продуктів

Ні для кого не секрет: те, що ми їмо, впливає на наш організм та здоров’я. Усілякі снеки, солодощі, фастфуд, жирна та смажена їжа негативно впливають на нашу печінку. Тож час від часу треба розвантажувати свій організм, зокрема і печінку, але робити це безпечним шляхом.

Сімейна лікарка, терапевтка Людмила Сердюк розповіла для Фактів ICTV. Здоров’я, як за допомогою простих і доступних продуктів почистити печінку в домашніх умовах.

Як почистити печінку в домашніх умовах

Лікарка каже, що печінку треба чистити, якщо спостерігаєш у себе:

Зараз також дивляться

висипання на шкірі;

землистий колір обличчя;

хронічну втому та слабкість.

Цей процес може тривати до трьох тижнів. За словами лікарки, у цей період треба пити якомога більше води та додавати до неї лимон.

— Такий напій добре простимулює печінку на виведення токсинів і шлаків, — пояснює Людмила.

Експертка радить додати до раціону часник і цибулю, адже вони містять речовини, що сприяють виведенню з організму бактерій і грибків.

Ще хороший очисний ефект мають овочеві соки з моркви, буряків, огірків. Треба пити їх протягом одного або двох тижнів по півсклянки два-три рази на день.

Продукти, які сприяють відновленню клітин печінки: овочі, зелень, фрукти, ягоди, риба, горіхи та рослинна олія, зокрема, оливкова.

На нашу печінку впливає багато некорисної їжі. Щоб вона була здоровою та виконувала свої функції, ми маємо слідкувати за харчуванням. Раніше ми розповідали, що таке трансжири та чим вони небезпечні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!