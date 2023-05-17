Як прибрати блювотний рефлекс просто та швидко: пояснює лікарка

Лікарі все частіше говорять про те, що блювотний рефлекс — це реакція організму, яка покликана захистити людину від ковтання сторонніх тіл.

У деяких людей він підвищений, що провокує безліч незручностей, наприклад, на прийомі у стоматолога. Як прибрати блювотний рефлекс — читай в матеріалі.

Як прибрати блювотний рефлекс і що для цього потрібно

Лікарка-педіатр Юлія Гусакова радить в такому випадку зробити доступ до свіжого повітря та відволіктися на легкий перекус. Наприклад, варто пити воду малими ковтками, розсмоктувати м’ятні льодяники, шматочок імбиру.

Також варто дотримуватися таких порад:

Відвернися від поганих думок: головне — не акцентувати свою увагу тільки на думках про блювоту. Прополощи порожнину рота кип’яченою водою з кількома крупинками солі. Роби дихальні вправи при відчутті нудоти. Необхідно вдихати повітря через ніс та видихати через рот. Ці прості дії допоможуть знизити позиви до блювання. Нанеси на язик трохи кухонної солі. Змочи кінчик пальця й опусти його в сіль, а потім доторкнися до язика. Сіль збуджує смакові рецептори на кінчику язика і тим самим запускає реакцію організму, яка дозволяє на якийсь час придушити блювотний рефлекс.

Причини блювотного рефлексу

Для виникнення підвищеного блювотного рефлексу є різні причини, але в цілому їх можна розділити на дві великі підгрупи:

Фізіологічні. У цьому випадку блювотний рефлекс викликає механічний вплив на м’які тканини стінок горлянки та кореня язика. Причини можуть бути найрізноманітніші: порушення носового дихання, проблеми ШКТ, вагітність, а також індивідуальна непереносність певних смаків та запахів. Психологічні. Як правило, вони викликані страхом та недовірою, наприклад, до стоматолога. Причини: негативний досвід або багата фантазія, а також нестійка, лабільна психіка. Результат — запаморочення, блювання, непритомність та інші сюрпризи. Розв’язати проблему допомагає спільна робота стоматолога (можливо, дитячого) та психолога.

Однак якщо у тебе частий блювотний рефлекс, тоді потрібно звернутися за медичною допомогою. Якщо блювання супроводжується болем у животі, температурою та порушенням випорожнень, необхідний огляд хірурга та інфекціоніста.

Як стимулювати блювотний рефлекс

Візьми 1 літр кімнатної води та 1 ст. л. морської солі. Випивай по склянці, потім викликай блювоту, натиснувши двома пальцями на корінь язика. Повторювати кілька разів.

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