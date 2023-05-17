Як прибрати блювотний рефлекс просто та швидко: пояснює лікарка

Лікарі все частіше говорять про те, що блювотний рефлекс — це реакція організму, яка покликана захистити людину від ковтання сторонніх тіл.
У деяких людей він підвищений, що провокує безліч незручностей, наприклад, на прийомі у стоматолога. Як прибрати блювотний рефлекс — читай в матеріалі.
Лікарка-педіатр Юлія Гусакова радить в такому випадку зробити доступ до свіжого повітря та відволіктися на легкий перекус. Наприклад, варто пити воду малими ковтками, розсмоктувати м’ятні льодяники, шматочок імбиру.
Для виникнення підвищеного блювотного рефлексу є різні причини, але в цілому їх можна розділити на дві великі підгрупи:
Однак якщо у тебе частий блювотний рефлекс, тоді потрібно звернутися за медичною допомогою. Якщо блювання супроводжується болем у животі, температурою та порушенням випорожнень, необхідний огляд хірурга та інфекціоніста.
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