Чищення зубів не допоможе! Як прибрати запах часника з рота

Починається улюблений сезон боротьби з осіннім ГРВІ. Хтось підтримує свій імунітет вітамінами, а хтось йде пікантнішим шляхом та захищається від усіх вірусів, вампірів та проблем часником.
В цьому продукті дійсно є низка корисних властивостей, тож восени рекомендовано додавати його у свій раціон. Втім, треба готуватися до того, що він може принести маленьку неприємність — характерний запах з рота.
Добре, що існують методи, якими можна швидко прибрати запах часнику. Завдяки цьому можна їсти улюблений продукт досхочу й не створювати ніякого дискомфорту оточенню. А які це методи, розповідаємо далі.
Корисно знати, чому виникає такий неприємний запах. Його залишає не сам продукт, а хімічні процеси в організмі після часникової трапези.
А саме, сірчасті сполуки, які потрапляють в кров після перетравлення і просочуються в легені, а звідти в горло і ротову порожнину. Тому навіть десяте чищення зубів не допоможе позбутися пікантного запаху.
А саме, сірчасті сполуки, які потрапляють в кров після перетравлення і просочуються в легені, а звідти в горло і ротову порожнину. Тому навіть десяте чищення зубів не допоможе позбутися пікантного запаху.
Що справді може врятувати та повернути свіжий подих — продукти, які нейтралізують цю хімічну реакцію.
У цьому допоможуть:
Якщо нічого з переліченого немає, то можна використати інші продукти. Щоправда, вони вже не будуть такими ефективними:
Завдяки такому секрету хімічних реакцій можна досхочу насолоджуватися часником й не боятися сильного запаху з рота.
А що робити, коли неприємний запах з рота не пов’язаний з часником? Ми розповіли, про що це може свідчити та як від нього позбутися у матеріалі.
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