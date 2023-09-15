Чищення зубів не допоможе! Як прибрати запах часника з рота

Починається улюблений сезон боротьби з осіннім ГРВІ. Хтось підтримує свій імунітет вітамінами, а хтось йде пікантнішим шляхом та захищається від усіх вірусів, вампірів та проблем часником.

В цьому продукті дійсно є низка корисних властивостей, тож восени рекомендовано додавати його у свій раціон. Втім, треба готуватися до того, що він може принести маленьку неприємність — характерний запах з рота.

Добре, що існують методи, якими можна швидко прибрати запах часнику. Завдяки цьому можна їсти улюблений продукт досхочу й не створювати ніякого дискомфорту оточенню. А які це методи, розповідаємо далі.

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Корисно знати, чому виникає такий неприємний запах. Його залишає не сам продукт, а хімічні процеси в організмі після часникової трапези.

А саме, сірчасті сполуки, які потрапляють в кров після перетравлення і просочуються в легені, а звідти в горло і ротову порожнину. Тому навіть десяте чищення зубів не допоможе позбутися пікантного запаху.

Що справді може врятувати та повернути свіжий подих — продукти, які нейтралізують цю хімічну реакцію.

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У цьому допоможуть:

М’ята. Вона найбільш ефективна, бо містить велику кількість фенольних сполук, які нейтралізують запах. Все що треба — пожувати свіжий листочок м’яти або ж випити свіжозаварений м’ятний чай. Яблуко має меншу кількість фенольних сполук, але все одно може усунути неприємний запах. Для більшої ефективності слід з’їдати яблуко до і після часникового перекусу. Листя салату. Тут найменша кількість фенолів, втім, це не заважає ефективно нейтралызувати неприємний запах.

Якщо нічого з переліченого немає, то можна використати інші продукти. Щоправда, вони вже не будуть такими ефективними:

гриби;

базилік;

петрушка;

цикорій;

селера;

картопля.

Завдяки такому секрету хімічних реакцій можна досхочу насолоджуватися часником й не боятися сильного запаху з рота.

А що робити, коли неприємний запах з рота не пов’язаний з часником? Ми розповіли, про що це може свідчити та як від нього позбутися у матеріалі.

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