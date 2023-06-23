Бездоганний блонд: як прибрати жовтизну волосся після фарбування самостійно

Жовтизна волосся після освітлення — не рідкість. Часто волосся не стає бездоганним блондом через основний природний пігмент, який є у твоєму кольорі волосся.
Та якщо змінитися хочеться кардинально, тоді краще позбуватися жовтизни волосся. Як це зробити в домашніх умовах — розповідаємо далі.
Основна помилка, яку часто роблять люди, що хочуть змінити колір волосся — йдуть у салон на ще одне висвітлення чи фарбування. Насправді такі процедури лише погіршують стан волосся, а не прибирають жовтизну.
Потрібно просто нейтралізувати природний пігмент волосся.
Потрібно просто нейтралізувати природний пігмент волосся.
Наприклад, протилежним жовтому кольору є фіолетовий та синій. Саме тому найчастіше тонувальні шампуні для блонду є синіми чи фіолетовими.
Pexels
Якщо ти не хочеш більше наносити на своє волосся хімічні засоби, тоді спробуй використати природний — яблучний оцет. Для правильного приготування засобу з нейтралізації жовтизни на волоссі потрібно кілька інгредієнтів:
Також не забувай користуватися тонувальними шампунями та відвідувати перукарню.
А ось як безпечно та правильно висвітлити волосся в домашніх умовах, читай в нашому іншому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!