Бездоганний блонд: як прибрати жовтизну волосся після фарбування самостійно

Жовтизна волосся після освітлення — не рідкість. Часто волосся не стає бездоганним блондом через основний природний пігмент, який є у твоєму кольорі волосся.

Та якщо змінитися хочеться кардинально, тоді краще позбуватися жовтизни волосся. Як це зробити в домашніх умовах — розповідаємо далі.

Чому волосся жовтіє

Основна помилка, яку часто роблять люди, що хочуть змінити колір волосся — йдуть у салон на ще одне висвітлення чи фарбування. Насправді такі процедури лише погіршують стан волосся, а не прибирають жовтизну.

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Потрібно просто нейтралізувати природний пігмент волосся.

Наприклад, протилежним жовтому кольору є фіолетовий та синій. Саме тому найчастіше тонувальні шампуні для блонду є синіми чи фіолетовими.

Як прибрати жовтизну з волосся

Якщо ти не хочеш більше наносити на своє волосся хімічні засоби, тоді спробуй використати природний — яблучний оцет. Для правильного приготування засобу з нейтралізації жовтизни на волоссі потрібно кілька інгредієнтів:

оцет яблучний — 2 ст. л.

масло кокосове — 2-3 ст. л.

синій або фіолетовий харчовий барвник — 2 краплі

вода — 1 склянка

Як прибрати жовтизну з волосся: методи

Перед сном нанеси кокосове масло на волосся. Зранку вимий волосся, змішай оцет з барвником та водою. Промий волосся сумішшю з оцтом. Повторюй такий метод раз на два тижні, аби побачити ефект.

Також не забувай користуватися тонувальними шампунями та відвідувати перукарню.

А ось як безпечно та правильно висвітлити волосся в домашніх умовах, читай в нашому іншому матеріалі.

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