Досить баранчиків рахувати! Як заснути, якщо тебе атакують навʼязливі думки

Знову не можеш заснути через навʼязливі думки? То неприємні розмови кількарічної давнини у голові зринають (з альтернативними відповідями від тебе, звісно ж), або тривожність бере гору над розумом. Чи взагалі — спогади ніяк не вгамуються!

Здається, ця проблема знайома багатьом. А що, якщо ми скажемо: є фрази, які зупинять безперервний потік думок? В цьому переконаний доктор філософії та психолог Джеффрі Бернштейн. Свій метод він пояснив у Psychology Today.

Ми переповідаємо найцікавіше і поділимося ще кількома лайфхаками, як можна швидко заснути.

Як зупинити потік думок і заснути

Потужний потік думок, який вирує у голові, може не відпускати протягом усієї ночі. Психолог каже: людям із подібною проблемою він пропонує “чарівну” фразу із чотирьох слів, яка дійсно допомагає — про це кажуть його пацієнти.

То що ж це за дієва чудо-фраза?

Ця думка може почекати.

Саме так. Це просте речення має напрочуд сильний вплив, якщо його промовити вголос ніжно до себе, але твердо.

Таким чином твій мозок неначе створює для себе межу між тобою та неконтрольованими думками. І зовсім не вимагає від тебе розвʼязання проблем, заперечення у суперечках тощо.

А головне: ти не пригнічуєш думки, а відкладаєш їх на потім.

Адже дуже часто нічний неспокій спровокований саме надмірною роботою твого мозку, а не зовнішніми подразниками.

Джеффрі Бернштейн дає ще кілька порад, як відкласти навʼязливі думки на потім та спокійно заснути.

Промовляючи цю фразу, спробуй казати її у ритмі зі своїм диханням. Адже саме дихання може як розбурхати наше тіло, так і заспокоїти його. Не очікуй, що все вийде за один раз. Тренуйся й повторюй фразу доти, доки це не стане напрацьованим інструментом твого мозку. Уяви “банку для думок”. Подумки помісти всі свої думки туди й закрий її уявною кришкою. Якщо це дійсно важливо, зранку ти “відкриєш” банку. Не намагайся відволіктися за допомогою телефону. Так ти ризикуєш потрапити у так звану кролячу нору.

Як швидко заснути: кілька порад

Кожен (-а) з нас користується різними лайфхаками, якщо довго не вдається заснути.

Окрім всіх відомих, як от провітрювання кімнати, теплий душ ввечері, уникання важкої вечері тощо, є ще кілька варіантів, які можуть тобі допомогти. Наприклад:

склянка теплого молока на ніч;

ромашковий чай;

зовсім трішки волоських горіхів, вишень чи банан — вони також викликають сонливість;

уникай напоїв з кофеїном мінімум за чотири години до сну;

вмикай спеціальну заспокійливу музику для сну;

за годину до сну намагайся не виконувати розумову діяльність;

якщо геть не вдається заснути — намагайся переконати себе, що тобі не можна спати. Тоді твій організм неодмінно вкладе тебе спати, переконує Центр громадського здоровʼя МОЗ України. Цей феномен також називають парадоксальними намірами.

Існує ще один цікавий японський метод для засинання, який може допомогти тобі налагодити стосунки зі сном. Читай про нього детальніше за посиланням.

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