Здоров'я та краса

Власний приклад важливий. Як сімейний лікар може стати “промоутером” вакцинації від COVID-19 та грипу серед людей старшого віку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Січня 2024, 12:00
Як сімейні лікарі можуть сприяти вакцинації від грипу та COVID-19

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