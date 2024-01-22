Власний приклад важливий. Як сімейний лікар може стати “промоутером” вакцинації від COVID-19 та грипу серед людей старшого віку

Епідсезон захворювань на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні триває. Як повідомляє Національний портал з імунізації з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України, з початку епідсезону, тобто з жовтня 2023 року, в країні зафіксували 122 081 випадок захворювання на COVID-19, а 595 людей, на жаль, померли.

Водночас станом на кінець 2023 року 814 740 українців не зробили друге щеплення проти COVID-19, а понад 12 млн наших співгромадян не отримали бустер, а отже не можуть вважати себе повністю захищеними.

Нагадаємо, що, згідно з чинними рекомендаціями, повний курс імунізації проти COVID-19 — це два щеплення та бустер, який роблять через п’ять місяців.

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Водночас особам з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, до якої відносять передусім людей у віці 60+, а також пацієнтів з хронічними захворюваннями, рекомендують зробити два додаткові (сезонні) бустерні щеплення через шість місяців після останньої вакцинації.

Найважливіше — вакцинувати групи ризику

На відміну від країн Заходу, в Україні найбільш вразлива до COVID-19 категорія осіб залишається також найменш захищеною. Якщо, наприклад, в Данії чи Іспанії серед осіб у віці 60+, вакцинувалися близько 95%, то в нас цей показник удвічі нижчий.

З метою підвищення обізнаності щодо важливості вакцинації від COVID-19 та грипу, передусім для людей старшого віку, проект USAID Розбудова стійкої системи громадського здоров‘я в тісній координації з МОЗ України та центрами контролю і профілактики хвороб (ЦКПХ) проводить інформаційну кампанію Шануйся, піклуйся, вакцинуйся.

Водночас експерти відзначають, що ключовою ланкою успішної кампанії імунізації є сімейні лікарі. Їхнє ставлення до питання, а також вміння комунікувати має визначальний вплив на рішення пацієнта зробити щеплення.

Роль сімейного лікаря переоцінити важко

Як вважає сімейна лікарка Медичної студії Бенько (м. Івано-Франківськ) Надія Бенько, 80% потреби пацієнта в отриманні інформації про вакцинацію закривають саме сімейні лікарі, а з початком повномасштабного вторгнення роль цих фахівців лише зросла.

Сьогодні для всіх українців пріоритетними є базові потреби: наявність житла, харчів, доступ до укриття тощо. Водночас профілактичні щеплення, а також планові огляди в сімейного лікаря відійшли на другий план, — каже сімейна лікарка Надія Бенько.

Крім того, застерігає лікарка, з огляду на вимушену міграцію великих мас населення, потребу періодично перебувати в укритті без можливості провітрювання приміщення, а також через низку інших чинників, зараз виникають особливо сприятливі умови для розповсюдження інфекцій, зокрема вірусів грипу та COVID-19.

— За таких умов для пацієнтів надважливо отримати достовірну і вичерпну інформацію про захист від вакцинокерованих захворювань. І роль у цьому контексті сімейного лікаря переоцінити важко. Ми повинні володіти достовірною інформацією про імунізацію й опиратися лише на перевірені джерела, — вважає Надія Бенько.

Охоче розповідаю пацієнтам про свої щеплення

Однак відомо, що найкращий аргумент — це власний приклад. Скільки б лікар не розповідав пацієнтам про важливість щеплення проти COVID-19 та грипу, якщо він сам не вакцинований, переконати людей буде надзвичайно складно.

Саме тому сімейна лікарка Надія Бенько завжди охоче ділиться з пацієнтами інформацією про власний вакцинальний статус.

— Уже протягом восьми років я регулярно вакцинуюся проти грипу. У 2015 році хворіла на грип. Почувала себе жахливо — стан, ніби тебе збив потяг. Також маю чотири щеплення проти COVID-19: дві дози AstraZeneca та два бустери — Moderna й адаптовану для штаму Омікрон вакцину Comirnaty (Pfizer).

Нагадуємо, що для додаткових бустерних доз можна використовувати будь-яку з доступних вакцин проти COVID-19.

Боятися варто хвороби, а не вакцини

За словами Надії Бенько, люди старшого віку, для яких COVID-19 та грип становлять найбільшу загрозу, часто ставляться до вакцинації з певним острахом. Але якщо знайти правильний підхід, то таких пацієнтів вдається переконати.

— У старшому віці у людей зазвичай вже є супутні захворювання — найчастіше хронічні серцево-судинні хвороби або цукровий діабет. Я завжди пояснюю таким пацієнтам, що особа, яка має хронічні патології, більш схильна до тяжкого перебігу COVID-19 та грипу.

І їй слід радше боятися самої хвороби, а не вакцин. Адже в абсолютній більшості випадків щеплення не має небезпечної побічної дії й тільки підсилює імунітет.

Як розповідає Надія Бенько, під час спілкування з пацієнтами лікар може апелювати не лише до власного прикладу, але також до досвіду своїх друзів та родичів, з якими пацієнт перебуває в одній віковій категорії.

Крім того, для людей старшого віку важливими є не тільки раціональні аргументи та мова доказової медицини, але й встановлення особистого емоційного контакту з сімейними лікарем.

Моя бабуся вже понад десять років робить щеплення проти грипу

— Інколи пацієнти самі запитують, чи є в мене бабця, чи дідусь, — каже Надія Бенько. — Я відповідаю, що моїй бабусі 85 років. Вона чотири рази вакцинувалася проти COVID-19, тобто крім двох щеплень, має також два бустери.

Крім того, вже понад 10 років (навіть довше за мене!) вона щороку вакцинується проти грипу. З моїх бабусь і дідусів вона єдина регулярно робила щеплення і також єдина, хто ще залишається з нами…

На сьогодні вакцинація залишається єдиним ефективним і безпечним методом захисту від тяжкого перебігу і можливих ускладнень COVID-19 та грипу.

— Любіть себе і своїх пацієнтів. Захищайте власне здоров’я — вакцинуйтеся! Хочу також звернутися до людей старшого віку. Ваші внуки і правнуки, на жаль, можуть бути носіями COVID-19 та грипу.

Отже, вчасна ревакцинація — це ще й можливість без остраху брати участь у їхньому вихованні, — пояснює сімейна лікарка Надія Бенько.

Раніше ми розповідали, чи роблять літнім людям щеплення від Covid-19 вдома.

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