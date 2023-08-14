Зовсім скоро до нас прийде осінь — сезон дощів та приємної прохолоди. Тож час переглянути свій гардероб та подумати, якими вдалими образами підкорити наступну пору року.

З моди не виходять бежеві тренчі — ідеальний верхній одяг для першої половини осені. Як і з чим стилізувати тренч восени 2023 — розповіли у Vogue.

Як і з чим носити бежевий тренч

Яскраві принти

Тренч у бежевому кольорі — це класична річ, яку можна поєднати з будь-чим. Тож сміливо поєднуй тренч із яскравими принтами.

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Довжина міді

А для тих, хто любить естетику 90-тих минулого століття, радимо поєднати тренч у бежевому кольорі з сукнями чи спідницями довжини міді.

Додай сюди високі чоботи та помітні аксесуари на шию чи вуха.

Ще більше кольору!

Поєднай тренч та кольорі шкарпетки із взуттям на низькому ходу — буде просто неймовірний ефект! А ще можеш зробити акцент на шиї за допомогою яскравого шарфа.

Поєднання тренча та літніх аксесуарів

Оскільки тренч є верхнім одягом для теплої осені, то чому б не змішати цей сезон із теплим літом? Скандинавські модниці вдало поєднують бежевий тренч з літніми аксесуарами: в’язаними сумками, взуттям, окулярами з біжутерією.

Досі модно, якщо додати барв! З чим носити бежевий тренч цієї осені / 2 Фотографії

Білизняний стиль та вишуканість

В моді цього літа були сукні у білизняному стилі. Тож спробуй поєднати просту вечірню сукню чи сукню у білизняному стилі з тренчем.

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Головне фото: Pinterest.

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