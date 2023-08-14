Досі модно, якщо додати барв! З чим носити бежевий тренч цієї осені

Зовсім скоро до нас прийде осінь — сезон дощів та приємної прохолоди. Тож час переглянути свій гардероб та подумати, якими вдалими образами підкорити наступну пору року.
З моди не виходять бежеві тренчі — ідеальний верхній одяг для першої половини осені. Як і з чим стилізувати тренч восени 2023 — розповіли у Vogue.
Тренч у бежевому кольорі — це класична річ, яку можна поєднати з будь-чим. Тож сміливо поєднуй тренч із яскравими принтами.
Як варіант — яскраві графічні принти.
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Допис, поширений Бренд женской одежды | Минск (@skipper_design)
А для тих, хто любить естетику 90-тих минулого століття, радимо поєднати тренч у бежевому кольорі з сукнями чи спідницями довжини міді.
Додай сюди високі чоботи та помітні аксесуари на шию чи вуха.
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Допис, поширений жіночий одяг | сукні • костюми (@cynamon.store)
Поєднай тренч та кольорі шкарпетки із взуттям на низькому ходу — буде просто неймовірний ефект! А ще можеш зробити акцент на шиї за допомогою яскравого шарфа.
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Допис, поширений Жіночий одяг Україна (@naina_boutique)
Оскільки тренч є верхнім одягом для теплої осені, то чому б не змішати цей сезон із теплим літом? Скандинавські модниці вдало поєднують бежевий тренч з літніми аксесуарами: в’язаними сумками, взуттям, окулярами з біжутерією.
В моді цього літа були сукні у білизняному стилі. Тож спробуй поєднати просту вечірню сукню чи сукню у білизняному стилі з тренчем.
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Допис, поширений Твій шлях до себе (@yooung.way)
Є десять речей, які попри зміну моди та трендів завжди залишатимуться стильними. Прочитати про десять базових речей для твого гардероба на літо та зиму, можеш у нашому іншому матеріалі.
Головне фото: Pinterest.
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