Після фізичних навантажень мучить задишка? Розповідаємо, чому вона з’являється і як її позбутися

Іноді після фізичного навантаження у нас з’являється задишка. Це може бути нормально, якщо ти пробіг(-ла) кілометр або кілька. Але якщо сильна задишка починається після швидкої ходьби, підняття сходами або мінімальних фізичних вправ, варто звернутися до лікаря.

Причини задишки можуть бути різними: залишок після хвороби, сильна емоційна напруга або захворювання органів дихання.

Ми розповімо про причини появи задишки та як її прибрати.

Зараз також дивляться

Види задишки

Задишка або диспное — порушення частоти та глибини дихання, яке супроводжується відчуттям нестачі повітря. Диспное має кілька типів:

задишка вдиху — як правило, викликана ослабленням серця, гіпертонією;

задишка при видиху — наслідок бронхіолярного звуження та низької еластичності альвеол;

задишка при фізичному навантаженні, пов’язана з астмою;

задишка у спокої виникає — симптом, який може виникати при гострій серцево-судинній недостатності або загостреній астмі.

Причини виникнення задишки

Дуже часто причиною задишки можуть бути різні захворювання дихальних органів:

серцево-судинна недостатність;

бронхіт;

бронхіальна астма;

емфізема;

пневмонія (запалення легень);

легеневий фіброз;

набряк легенів.

Якщо задишка заважає тобі вільно дихати і з’являється дуже часто, слід звернутися до лікаря. Він може назначити аналізи та обстеження, які встановлять причину проблеми. Тоді можна розпочинати лікування і позбутися задишки.

Не потрібно займатися самолікуванням та приймати різні препарати від задишки без призначення лікаря.

Як прибрати задишку

Є кілька способів, як можна забрати задишку самостійно. Це різні вправи на дихання.

Наприклад, вправа глибоке дихання. Для цього потрібно:

лягти, поклавши руки на живіт;

глибоко дихати крізь ніс;

на кожному вдиху намагатися затримати подих на кілька секунд;

повільно видихати через рот,

повторювати процедуру протягом 5–10 хв.

Також допоможе прибрати задишку дихання зі стиснутими губами, потрібно:

сісти вертикально та розслабити плечі;

стиснути губи, залишивши з-поміж них невеликий простір;

вдихнути через ніс і затримати подих на кілька секунд;

акуратно видихнути через стислі губи на чотири рахунки;

продовжувати вправу протягом 10 хв.

Дуже добре при задишці допомагають парові інгаляції, але як правильно їх робити і що для цього використовувати може розповісти фахівець. Самому не варто експериментувати.

Якщо задишка спричинена респіраторною інфекцією, допомогти її прибрати може імбир. Його слід вживати свіжим або додавати до чаю.

Якщо хворіють дихальні органи, то є велика ймовірність виникнення задишки. Раніше ми розповідали, що таке бронхіт та як його лікувати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!