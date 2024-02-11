Забагато пива чи щось серйозніше? Чому у чоловіків збільшуються груди — причини і лікування

Якщо турбує збільшення грудей, варто не зволікати, а шукати причину. Це може бути проявом захворювань чи зміни гормонального фону. Нове дослідження виявило, що збільшені груди в чоловіків можуть впливати на ризики ранньої смерті. Читай детальніше, з чим це пов’язано та що робити.

Збільшені груди у чоловіків — симптоми та яке захворювання

Детальніше, чому в чоловіків можуть збільшуватися груди, розповіло видання Express. У дослідженні взяли участь понад 20 тис. чоловіків, що мали симптом збільшених грудей.

Результатом дослідження стало те, що чоловіки зі збільшеними грудьми найчастіше не доживають до 75 років. Дослідженням поділилася Національна медична бібліотека США.

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Крім цього, на тривалість життя впливають багато інших факторів: генетика, харчування, звички, спосіб життя, умови, довкілля, соціальний стан, доступ до медицини тощо.

Збільшені груди в чоловіків у медицині називають гінекомастією. Відкладення в цій зоні можуть з’явитися через ожиріння, гормональні зміни, як симптом захворювання печінки, нирок, унаслідок зловживання алкоголем тощо.

Визначати причину слід індивідуально у лікаря, а не займатися самолікуванням.

У дослідженні також йдеться, що ризик ранньої смерті для чоловіків зі збільшеними грудьми вищий на 37%. Гінекомастія також може бути викликана дисбалансом тестостерону та естрогену.

Естроген може провокувати збільшення грудей у чоловіків. Тому не варто відкладати діагностику та лікування, а краще відразу звернутися до лікаря-ендокринолога.

Раніше ми розповідали про ендокринну систему.

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