Золотий м’яч 2025: хто отримає нагороду

Золотий м’яч — це нагорода, що вручається найкращому футболісту світу, що вручає журнал France Football. Читай у матеріалі, коли буде проходити церемонія нагородження нагороди Золотий м’яч 2025 та хто може здобути перемогу — у матеріалі.

Золотий м’яч 2025: дата та місце проведення

Основна подія вечора відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, о 21 годині за київським часом, у театрі Шатле столиці Франції. Цікавий факт: цьогоріч нагорода вручається на місяць раніше — минулорічні церемонії проходили зазвичай у жовтні або листопаді.

В Україні офіційним телетранслятором церемонії є платформа MEGOGO. Церемонію нагородження зможуть переглянути користувачі, що мають підписки MEGOGO Спорт, Максимальна і MEGOPACK N+S.

Трансляцію можна переглянути й безкоштовно — на телеканалі MEGOGO СПОРТ в ефірі Т2 та кабельних мережах, а також на ютуб-каналі MEGOGO СПОРТ.

Золотий м’яч 2025 вручатиме легендарний бразильський футболіст Роналдінью, пише Tiempo de Juego. У часи його кар’єри йому довелось здобути цю нагороду — 2005-го року.

Золотий м’яч: список претендентів

Цього року у списку немає тих, хто був претендентом кілька років поспіль — Ліонеля Мессі та Кріштіано Роналду. Натомість є багато інших легенд футболу, які зараз демонструють рівень техніки та професіоналізму на рівні тих двох. Список 30 претендентів на Золотий м’яч-2025:

Джанлуїджі Доннарумма;

Нуну Мендеш;

Ашраф Хакімі;

Жоау Невеш;

Фабіан Руїс;

Вітінья;

Хвіча Кварацхелія;

Усман Дембеле;

Дезіре Дуе (усі вище перераховані — Парі Сен-Жермен);

Алексіс Макалістер;

Мохаммед Салах;

Вірджил ван Дейк;

Флоріан Вірц (усі вище перераховані — Ліверпуль);

Педрі;

Рафінь;

Ламін Ямаль;

Роберт Левандовські (усі вище зазначені — Барселона);

Джуд Беллінгем;

Кіліан Мбаппе;

Вінісіус Жуніор (усі вище зазначені — Реал);

Віктор Дьокереш;

Деклан Райс (обидва — Арсенал);

Гаррі Кейн;

Майкл Олісе (обидва — Баварія);

Дензел Дюмфріс;

Лаутаро Мартінес (обидва – Інтер);

Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд);

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);

Коул Палмер (Челсі);

Скотт Мактоміней (Наполі).

Українці теж отримували Золотий м’яч, і один з них — Андрій Шевченко. Читай у матеріалі, скільки голів забив Андрій Шевченко за свою кар’єру та яка його статистика.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!