Золотий м’яч 2025: хто отримає нагороду

Золотий м’яч — це нагорода, що вручається найкращому футболісту світу, що вручає журнал France Football. Читай у матеріалі, коли буде проходити церемонія нагородження нагороди Золотий м’яч 2025 та хто може здобути перемогу — у матеріалі.
Золотий м’яч 2025: дата та місце проведення
Основна подія вечора відбудеться вже сьогодні, 22 вересня, о 21 годині за київським часом, у театрі Шатле столиці Франції. Цікавий факт: цьогоріч нагорода вручається на місяць раніше — минулорічні церемонії проходили зазвичай у жовтні або листопаді.
В Україні офіційним телетранслятором церемонії є платформа MEGOGO. Церемонію нагородження зможуть переглянути користувачі, що мають підписки MEGOGO Спорт, Максимальна і MEGOPACK N+S.
Трансляцію можна переглянути й безкоштовно — на телеканалі MEGOGO СПОРТ в ефірі Т2 та кабельних мережах, а також на ютуб-каналі MEGOGO СПОРТ.
Золотий м’яч 2025 вручатиме легендарний бразильський футболіст Роналдінью, пише Tiempo de Juego. У часи його кар’єри йому довелось здобути цю нагороду — 2005-го року.
Золотий м’яч: список претендентів
Цього року у списку немає тих, хто був претендентом кілька років поспіль — Ліонеля Мессі та Кріштіано Роналду. Натомість є багато інших легенд футболу, які зараз демонструють рівень техніки та професіоналізму на рівні тих двох. Список 30 претендентів на Золотий м’яч-2025:
- Джанлуїджі Доннарумма;
- Нуну Мендеш;
- Ашраф Хакімі;
- Жоау Невеш;
- Фабіан Руїс;
- Вітінья;
- Хвіча Кварацхелія;
- Усман Дембеле;
- Дезіре Дуе (усі вище перераховані — Парі Сен-Жермен);
- Алексіс Макалістер;
- Мохаммед Салах;
- Вірджил ван Дейк;
- Флоріан Вірц (усі вище перераховані — Ліверпуль);
- Педрі;
- Рафінь;
- Ламін Ямаль;
- Роберт Левандовські (усі вище зазначені — Барселона);
- Джуд Беллінгем;
- Кіліан Мбаппе;
- Вінісіус Жуніор (усі вище зазначені — Реал);
- Віктор Дьокереш;
- Деклан Райс (обидва — Арсенал);
- Гаррі Кейн;
- Майкл Олісе (обидва — Баварія);
- Дензел Дюмфріс;
- Лаутаро Мартінес (обидва – Інтер);
- Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд);
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті);
- Коул Палмер (Челсі);
- Скотт Мактоміней (Наполі).
Українці теж отримували Золотий м’яч, і один з них — Андрій Шевченко. Читай у матеріалі, скільки голів забив Андрій Шевченко за свою кар’єру та яка його статистика.
