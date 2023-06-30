Сезон у розпалі, а огірки хворіють? Чому жовтіє листя і що з цим робити

Кожен, хто вирощує щось на городі, хоче, щоб рослини не хворіли та давали щедрий урожай. Але буває так, що ми помічаємо ознаки хвороби у рослини. Часто влітку в огірків жовтіє і скручується листя.
Причини пожовтіння листя в огірків можуть бути різними, треба перевірити все та знайти проблему. Ми розповімо, чому жовтіє листя в огірків і що з цим робити.
Якщо ти думаєш, що причина пожовтіння листя в огірків одна, це не так.
Часто листя огірків жовтіє через неправильне поливання або недотримання умов вирощування рослини. Щоб усунути цю проблему, потрібно дотримуватися простих правил, а також перевіряти рослину час від часу на наявність шкідників або хвороб.
Як боротися з пожовтінням листя огірків:
Зараз триває період цвітіння помідорів і от-от вони дадуть свої плоди. Раніше ми розповідали, чим підживити помідори в період цвітіння.
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