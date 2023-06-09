Це можна робити влітку? Як живцювати троянди — правила розмноження садової квітки

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 09 Червня 2023, 19:15
Живцювання троянд влітку: правила розмноження живцями
Фото: Pexels

Більше новин
сексуальні злочини
Сексуальні злочини проти дітей: про які випадки вже відомо та чи дістануть покарання окупанти
Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery
Відновлення на високому рівні! Безкоштовна реабілітація для військових у центрах Recovery
новий пакет військової допомоги
Крім ППО, ще щось цікавеньке. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Випічка
Папір зрадницьки закінчився? Чим замінити пергамент для випічки, якщо його раптом не опинилося під рукою
Дивитись більше

Матеріали по темі

Помідори
Чим обробити помідори від фітофтори: правила ефективної дезінфекції різними засобами
Це можна робити влітку? Як живцювати троянди — правила розмноження садової квітки
Як засушити троянду та як її правильно зберігати: основні правила
Троянди
Не чекай, поки на листі будуть сліди! Як боротися з попелицями на трояндах: безпечні та швидкі способи
Квіти
Коли пересаджувати іриси: найкращі терміни та правила догляду

Відео
0:05:43
Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery

Відновлення на високому рівні! Безкоштовна реабілітація для військових у центрах Recovery
0:02:29
Миколаїв підтоплення
Рівень води перевищив історичний показник, є жертва! Яка ситуація в Миколаєві та області зараз
0:06:11
ситуація в Херсонщині 09.06.2023
Четвертий день після підриву Каховської ГЕС: яка ситуація та куди йде вода
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Карта бойових дій в Україні
Окупанти мають проблеми із забезпеченням та українською авіацією: карта бойових дій в Україні 9 червня в режимі онлайн
0:03:49
Трагедія Каховська ГЕС
Люди змушені рятуватись на саморобних плотах! Приголомшливі кадри з Херсону
0:04:19
Відбудова міста Тростянець
Стертий у пил Тростянець зараз повстає, як фенікс із попелу — репортаж
0:03:22
Сучасний прихисток у Львові: коворкінг, простір для паркуру тощо
Житло, коворкінг, і навіть паркур-майданчик: як виглядає сучасний прихисток для біженців у Львові
0:01:36
Зеленський
Наше завдання — максимально захистити життя: Зеленський відвідав переправу у Херсоні, де щогодини рятують життя
0:04:17
історія керівника хоспісу
Жодного підопічного не покинув! Вражаюча історія керівника хоспісу для маломобільних людей
Більше відео
Випічка
Читати далі
Папір зрадницьки закінчився? Чим замінити пергамент для випічки, якщо його раптом не опинилося під рукою

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь