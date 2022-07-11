Змінилися правила: як отримати водійське посвідчення в Україні та що робити українцям в ЄС

Раніше водійське посвідчення можна було отримати після двох місяців навчання в автошколі та успішного складання іспитів: теорії та практики.

З 24 липня система зазнає значних змін. Щоб отримати посвідчення водія, треба буде пройти два етапи навчання в автошколі.

Як отримати посвідчення водія в Україні

Один етап дорівнює одному місяцю, однак з 24 липня теорія і практика будуть вивчатися не разом, а окремо. Іспити треба складати двічі, після завершення кожного етапу.

Зараз також дивляться

Навчання виглядатиме так: ти маєш пройти теоретичне навчання й успішно скласти іспит, на якому треба відповісти на 20 питань за 20 хвилин.

Іспит вважатимуть успішно складеним, якщо ти зробив(-ла) не більше як дві помилки. Коли складеш теорію, тобі видадуть теоретичне посвідчення, яке буде чинним рік.

Теоретичне посвідчення означатиме, що ти успішно пройшов(-ла) перший етап навчання і маєш право приступити до наступного.

Щоб перейти до навчання водійської практики, ти маєш рік, доки дійсне теоретичне посвідчення.

Після проходження другого етапу й складеного іспиту з водіння ти отримаєш свідоцтво про практичне навчання, яке буде чинним два роки.

Чи дійсні українські права в ЄС?

Європейський парламент ухвалив рішення, яке визнає чинними українські посвідчення водія на території ЄС. Це стосується людей, які отримали статус тимчасового захисту й перетнули кордон після 24 лютого.

Людям з тимчасовим захистом не треба обмінювати своє водійське посвідчення на документ ЄС або складати новий іспит.

Якщо ти вмієш керувати автобусом чи вантажівкою, тоді можеш отримати роботу перевізника в ЄС або без перешкод транспортувати товари звідти в Україну.

Для цього треба пройти короткий курс навчання та скласти іспит, щоб підтвердити свій сертифікат професійної придатності.

Якщо я втратив(-ла) водійське посвідчення в ЄС?

Якщо ти загубив(-ла) своє водійське посвідчення або його вкрали, то треба звернутися до відповідних органів у тій країні ЄС, де ти перебуваєш.

Там тобі видадуть нові європейські документи, після того, як перевірять в українських органах влади, що ти маєш дійсне українське водійське посвідчення.

Також українські органи мають надати довідку, яка підтвердить твою розумову та фізичну придатність керувати транспортним засобом.

Під час воєнного стану твій транспортний засіб можуть конфіскувати. Читай, в яких випадках авто можуть законно конфіскувати та чи можна його повернути.

В нашому Telegram-каналі ми публікуємо тільки найкраще, тож ти точно не пропустиш найцікавіші статті. Підписуйся, щоб завжди бути в курсі нового.