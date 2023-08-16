Метеори знов летять на небосхилі! Коли буде зорепад у 2023 році

Чи є щось у світі більш романтичне та навіть трохи магічне за атмосферою, ніж зорепад? Не дивно, що чимало людей починають шукати можливості, щоб його побачити.

Часом стає сумно, що про такі події дізнаєшся, коли вони вже минули. Та ти точно будеш тішитись, коли дізнаєшся, що пік метеоритного дощу саме сьогодні, в ніч з 16 на 17 серпня. Розповідаємо, коли ще буде зорепад у 2023 році.

Коли буде зорепад у 2023 році

Насамперед потрібно розібратись, що ж таке зорепад. Його ще називають зоряним дощем, метеоритним дощем та метеоритним потоком.

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Зорепад — природне явище, під час якого на нічному небі можна побачити, як численні метеори летять на небосхилі.

У серпні 2023 року можна спостерігати за метеоритним потоком Персеїди, що триває з 14 липня до 24 серпня. Його пік припав на 12-13 серпня. Також в останній місяць літа можна побачити й зорепад Каппа Цигніди (назва від зірки каппа сузір’я Лебедя) — з 3 по 28 серпня. Його пік припадає саме в ніч з 16 на 17 серпня. Тому, хто спіймав це попередження вчасно, має шанси загадати заповітне бажання на зірку.

Найкращий час, щоб спостерігати за тим, як падають зорі, можна саме перед світанком приблизно з другої до четвертої ранку.

Та не варто засмучуватись, що це останній шанс спостерігати надзвичайне з красою природне явище, оскільки у грудні почнеться потужний зорепад Гемініди.

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