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Оповиті легендами мужні українські воїни — перевірмо, що ти знаєш про козаків

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Жовтня 2022, 14:00
14 жовтня День українського козацтва — тест про козаків
Фото: Unsplash

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