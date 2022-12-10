Гідність, свобода і справедливість для всіх — День прав людини, що ти знаєш про це?

Щороку 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини. Саме у цей день Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини. Ця декларація проголошує права особистості, цивільні й політичні права і свободи.

Засновники цього свята висловлювалися за розширення прав людини, активну пропаганду ідей рівноправності, соціальної відповідальності та взаємодопомоги.

Загальна декларація прав людини — міжнародний документ, в якому чітко сформульовані положення про права людини.

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У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країн.

Проте декларація не носить обов’язкового характеру.

Загальна декларація прав людини — перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини. Багато країн світу включають основні положення Декларації у своє базове законодавство і конституції. Крім цього, положення цього документа лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини, укладених з 1948 року.

Щороку Міжнародний день прав людини має нову тему та гасло. Наприклад:

2003 — Знай свої права;

2007 — Людська гідність та справедливість для всіх;

2010 — Не мовчи! Скажи дискримінації “Ні”;

2016 — Борись за чиїсь права сьогодні.

У 2022 році гаслом Дня прав людини стало “Гідність, свобода і справедливість для всіх”.

Ми так багато говоримо про людські права та свободи, особливо зараз, коли Росія щодня порушує їх, завдаючи ударів по нашій країні та тероризуючи мирних мешканців.

Ми хочемо перевірити, що ти знаєш про Загальну декларацію прав людини й свої права та свободи.

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