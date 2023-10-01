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Оповиті легендами мужні українські воїни — перевірмо, що ти знаєш про козаків

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Жовтня 2023, 16:30
14 жовтня День українського козацтва — тест про козаків
Фото: Unsplash

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