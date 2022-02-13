Думаєш, ти романтик? Нумо перевіримо, як добре ти знаєш фільми про кохання

Зовсім скоро все довкола стане червоно-рожевим і солодко-шоколадним. Що це означає? Правильно, настав День Святого Валентина.

Кохання описане у віршах, книгах, картинах і, звісно, не обійшло сферу кіно.

Навіть у найжорсткіших бойовиках простежується любовна лінія.

Нам завжди кажуть, що кохання перемагає все зло на світі.

Про нього було знято тисячі красивих кінокартин, і сотні романтичних фраз розлетілися на цитати по всьому світу.

Ми переглядаємо ці фільми та мріємо, як було б добре опинитися на місці головних героїв.

Іноді ми плачемо, іноді сміємося разом з ними.

А гарні слова залишаються у пам’яті ще надовго.

Сьогодні ми хочемо перевірити, скільки романтичних фільмів ти дивився(-лася) і як добре знаєш фрази з них.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, куди піти на 14 лютого в Києві.