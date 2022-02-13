Думаєш, ти романтик? Нумо перевіримо, як добре ти знаєш фільми про кохання

Зовсім скоро все довкола стане червоно-рожевим і солодко-шоколадним. Що це означає? Правильно, настав День Святого Валентина.
Кохання описане у віршах, книгах, картинах і, звісно, не обійшло сферу кіно.
Навіть у найжорсткіших бойовиках простежується любовна лінія.
Навіть у найжорсткіших бойовиках простежується любовна лінія.
Нам завжди кажуть, що кохання перемагає все зло на світі.
Про нього було знято тисячі красивих кінокартин, і сотні романтичних фраз розлетілися на цитати по всьому світу.
Ми переглядаємо ці фільми та мріємо, як було б добре опинитися на місці головних героїв.
Іноді ми плачемо, іноді сміємося разом з ними.
Іноді ми плачемо, іноді сміємося разом з ними.
А гарні слова залишаються у пам’яті ще надовго.
Сьогодні ми хочемо перевірити, скільки романтичних фільмів ти дивився(-лася) і як добре знаєш фрази з них.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, куди піти на 14 лютого в Києві.