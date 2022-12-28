2022 рік був насичений подіями. Для України та світу він був тяжким. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і це вплинуло на весь світ. Починаючи від транспортування нафти й газу до Європи, закінчуючи перешкодами експорту українського зерна.

Попри усі події, за цей рік з’явилися сотні яскравих та активних діячів, волонтерів, спортсменів, акторів, політиків як в Україні, так і в усьому світі.

Люди боролися за свої права, підтримували Україну у несправедливій війні, досягали висот у науці, дивували у світі кінематографа.

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Ми не можемо охопити абсолютно усіх, хто відзначився цього року, але виділили найголовніших осіб, які часто з’являлися в інфопросторі України та світу. Але спершу хочемо перевірити, як добре ти їх знаєш.

Обличчя 2022 року: Україна

Уже майже рік Україна бореться з ворогом. Тому розпочати хочемо з наших мужніх військових. Захисники Маріуполя героїчно стримували ворога 86 днів, потім їх евакуювали на непідконтрольну Україні територію.

Увесь цей час дружини азовців та їхні рідні боролися за повернення воїнів з полону. Вони влаштовували акції як в Україні, так і за кордоном. Попри те, що Україні вдалося повернути сотні полонених, багато військових досі у російському полоні. Про це не варто забувати.

Люди, що запам’яталися цьогоріч: перевірмо, чи впізнаєш ти обличчя 2022 року / 4 Фотографії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував себе як мудрий командувач, чиї стратегії й тактики завжди працюють.

Президент України Володимир Зеленський став одним із найвпливовіших людей світу. Він виборює допомогу для України й чітко показує позицію України — ми не здамося, перемога лише за нами!

Начальник ГУР МО Кирило Буданов дивує своєю впевненістю та спокоєм, але його прогнози завжди збувалися. Завдяки йому ми знаємо, що наша розвідка працює чітко.

Сергій Кислиця — постійний представник України в ООН. Чи не на кожному засіданні він пояснює світу, якою країною насправді є Росія. Його виступи та робота є одними з факторів, які впливають на рішення, що ухвалює ООН.

Перша леді України Олена Зеленська працювала над покращенням прав жінок та просуванням української культури. Після початку повномасштабного вторгнення вона розповідала про страждання українців від війни. Олена Зеленська стала першою дружиною іноземного президента, яка звернулася до Конгресу США.

Дмитро Кулеба — міністр закордонних справ України. За час повномасштабного вторгнення він зробив багато на міжнародній арені для відносин України з іншими країнами. Завдяки роботі МЗС України вдалося провести акцію Light up Ukraine, коли понад 60 популярних локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною.

Олександр Сирський — український воєначальник, який уже вісім років керує обороною країни на різних рівнях. Він педантичний та вдумливий, один із тих досвідчених офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних обставин.

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрічається з міністрами оборони та представниками інших країн, наголошує, якою потрібною для нас є зброя партнерів, та здобуває її.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров доводить усьому світові, що Україна — сучасна цифрова країна. Застосунок Дія — один з революційних. Мінцифра разом з UNITED24 та Генштабом ЗСУ запустили проект Армія дронів.

Тарас Чмут — голова фонду Повернись живим. За час повномасштабної війни фонд неодноразово збирав великі суми для закупівлі усього необхідного для військових.

Маша Єфросиніна — почесний посол ООН та засновниця фонду Маша, який допомагає постраждалим від війни.

Фонд Сергія Притули збирає кошти на допомогу військовим. Після оголошення збору на народні Байрактари Україна отримала їх від компанії-виробника безплатно. А на зібрані кошти придбали супутник.

Український співак Андрій Хливнюк з першого дня повномасштабного вторгнення приєднався до лав ТрО. Пісня Ой у лузі червона калина у його виконанні стала символом нашої боротьби та отримала світову популярність. Разом із гуртом Pink Floyd на кавері пісні зібрали понад 600 тис. фунтів.

Цього року Джамала отримала премію за видатне лідерство серед артистів. Співачка виступає на благодійних заходах, збирає кошти на допомогу ЗСУ та закликає сприяти звільненню полонених.

Святослав Вакарчук від початку повномасштабного вторгнення їздить Україною, зокрема в найгарячіші точки, та підтримує дух військових і мирних жителів. Збирає кошти на благодійних концертах за кордоном.

Музикант Тарас Тополя з початку повномасштабного вторгнення приєднався до ТрО. Гурт Антитіла виступає на благодійних концертах за кордоном, а їхня пісня з Едом Шираном 2 steps стала відомою на весь світ.

Гурт Kalush Orchestra запалив у Європі та виграв пісенний конкурс Євробачення. Гурт неодноразово збирав кошти для ЗСУ та продавав на аукціоні кришталевий мікрофон.

Співачка Jerry Heil неабияк популяризувала українську музику у світі та записувала дуети з іншими українськими та закордонними виконавцями.

А на Євробаченні 2023 Україну представить гурт Tvorchi з піснею Heart of steel.

Українські спортсмени, якими ми пишаємося. Олімпійський чемпіон, спортивний гімнаст Олег Верняєв з 24 лютого вступив у лави ЗСУ та брав участь у благодійних акціях на підтримку постраждалих від війни.

Боксер Денис Берінчик після 24 лютого приєднався до ТрО, а на ринг виходить у військовій формі, щоб нагадувати світу про війну в Україні.

Андрій Шевченко став одним з амбасадорів UNITED24 та збирає кошти на допомогу Україні.

Активний громадський діяч, блогер Сергій Стерненко приєднався до лав ЗСУ, боронить Україну та розповідає про події на фронті. Військовий та письменник Валерій Маркус у своєму блозі розповідає про будні на війні.

Герой України льотчик Karaya збив не одну ворожу ціль і боронить наше небо високою ціною.

Українські очі війни — фотограф Євген Малолєтка. Він показує воєнні реалії такими, які вони є насправді, й став найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian.

Обличчя 2022 року: світ

Голова Європейської Ради Шарль Мішель відвідував Україну та підтримує її на шляху до Євросоюзу.

Прем’єр-міністерка Санна Марін чітко визначила позицію підтримки України. Цього року вона також піддалася хвилі негативу та критиці за танці на приватному заході, але жінки по всьому світу запустили флешмоб на її підтримку.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримує прагнення України стати членом ЄС. Єврокомісія неодноразово виділяла грошову допомогу, та Україна отримала статус кандидата.

Польща — одна з країн, яка найбільше допомагає Україні. Президент Анджей Дуда приїжджав до України, доводив і продовжує доводити, що Польща — надійний партнер України.

У 2022 році у Великій Британії з’явився новий монарх. Королева Єлизавета II померла у віці 96 років, тепер королем Великої Британії став її син Карл (Чарльз) III.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не так давно на своїй посаді, але уже здійснив візит до України та запевнив, що Велика Британія допомагатиме Україні до нашої перемоги.

Про цих спортсменів говорили навіть не запеклі фанати футболу. Ліонель Мессі виграв чемпіонат світу з футболу, а Карім Бензема отримав Золотий м’яч, забивши 44 голи в 46 матчах.

Актори, які допомагають Україні. Лієв Шрайбер особисто приїжджав в Україну та разом з UNITED24 збирає кошти для допомоги українцям.

Подружжя Ештон Катчер і Міла Куніс відкрили благодійний фонд та зібрали мільйони доларів на допомогу українським біженцям.

Джессіка Честейн отримала Оскар у 2022 році. Вона особисто приїжджала в Україну, відвідала дитячу лікарню та підтримує Україну в її боротьбі.

Вілл Сміт нарешті отримав свого Оскара у 2022 році, проте на церемонії стався скандал. Актор вдарив ведучого Кріса Рока, який невдало пожартував про його дружину.

Молода акторка Дженна Ортега підкорила мільйони глядачів своєю роллю у серіалі Венздей. Серіал б’є рекорди, стиль Венздей намагаються повторити модниці, а сама акторка активно підтримує Україну.

Акторка Зендея увійшла до списку Time 100 найвпливовіших людей, стала іконою стилю та отримала чергову нагороду Еммі.

Актор Джонні Депп у 2022 році нарешті виграв суд над акторкою Ембер Герд. Тепер з актором хочуть поновити роботу світові кіностудії.

Співачка Ріанна у 2022 році стала мамою, а ще перервала шестирічну мовчанку та випустила пісню Lift me up. Композиція стала саундтреком до фільму Чорна пантера 2.

Винахідник Ілон Маск теж постійно був у новинах у 2022 році. Маск надав Україні Starlink, щоб ми могли користуватися супутниковим інтернетом. А також купив Twitter та проводить реформи в компанії.

А якщо ти хочеш згадати 2022 рік не тільки у відомих особистостях, а й у кінострічках — раніше ми розповідали про найкращі фільми 2022 року.

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