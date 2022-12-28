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Люди, що запам’яталися цьогоріч: перевірмо, чи впізнаєш ти обличчя 2022 року

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Грудня 2022, 18:00
Обличчя 2022 року: люди, що запам'яталися у цьому році

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