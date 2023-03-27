Від комедії до трагедії: перевірмо, як добре ти знаєшся на відомих виставах у Міжнародний день театру

Міжнародний день театру відзначають щороку 27 березня. Театральна культура займає особливе місце у мистецтві. На перший погляд здається, що через кіномистецтво театр має меншу популярність, але це не так.

По всьому світу продовжують діяти тисячі театрів, адже лише тут є особлива атмосфера, енергія, акторська майстерність, яку не можна зобразити на екрані.

Виникнення театру

Вперше театр з’явився у Давній Греції, вони були пов’язані зі святами на честь бога виноградарства Діоніса. Люди перевдягалися, переважно одягали козячу шкіру, співали та танцювали. Згодом ці свята стали державними та не обходилися без вистав.

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Там же і з’явилися амфітеатри. Вони були побудовані так, що навіть глядача на задніх рядах було чути й видно події на сцені. Відомим є театр Діоніса в Афінах.

Театральне мистецтво продовжувало своє життя крізь тисячі років. Вистави були релігійними, повчальними, розважальними, трагічними. Їх також використовували, щоб розповісти людям про важливі події.

Виникнення Міжнародного дня театру

Міжнародний день театру — професійне свято театральних діячів, але цей день не є вихідним. Ініціатива святкувати цей день з’явилася у 1961 році, її запропонував французький актор та театральний діяч Жан Кокто. Вже наступного року він оголосив про святкування Міжнародного дня театру.

Театр в Україні та війна

В Україні існує понад сто театрів. Кожен з них ставить як класичні, так і модерні авторські вистави. Російські військові порушують всі правила та звичаї ведення війни, на жаль, від цього страждає і наша культура.

Одним із найбільших актів терору за рік повномасштабної війни є авіаудар по драмтеатру Маріуполя. Окупанти знищили будівлю та вбили сотні мирних мешканців, які там переховувалися. Попри всі складнощі колектив театру продовжив свою роботу в евакуації, актори ставлять вистави та розповідають про війну.

З початку повномасштабного вторгнення театри України припинили свою роботу, будівлі слугували укриттями, а працівники волонтерили та приєднувалися до ТрО та ЗСУ.

Але згодом відновили свою роботу та продовжили боротьбу на культурному фронті.

У Міжнародний день театру ми хочемо дізнатися, як добре ти знаєшся на українських та світових виставах.

Українські театрали також виступають в Європі. Раніше український театральний режисер Влад Троїцький розповів про вистави у Європі та їхні мотиви.

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