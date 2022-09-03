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Мультитест для дорослих — перевір, наскільки добре ти пам’ятаєш шкільну програму

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Вересня 2022, 15:00
Тест на знання шкільної програми
Фото: Unsplash, Pexels

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