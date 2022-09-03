Мультитест для дорослих — перевір, наскільки добре ти пам’ятаєш шкільну програму

У кожного 1 вересня почалось по-різному. З першим подихом осені хтось відводить своїх дітей у школу. Декому зранку приходить лише одна думка — як добре, що більше не потрібно на навчання.

Та є в нас і щось спільне, крім нічних сирен та бажання перемоги, це знання зі школи. Так, може, й не всі вони так часто стають корисними у наших буднях. Однак раптом тобі потрібно буде скоро робити домашнє завдання зі своїми дітьми чи племінниками.

Пригадаєш зараз щось з логарифмів? Або ж хоча б частково табличку множення?

Так-так, я теж гуманітарій, але ж цікаво іноді пригадати, що ми всі вчили такі довгі 11 (чи 9-10) років.

Особливо хочеться перевірити, що лишилось у пам’яті, коли минуло вже стільки часу після школи.

Розумієш до чого я веду? Так, перевірмо, наскільки добре ти пам’ятаєш шкільну програму. Цур оцінки ніхто виставляти не буде.

Іноді й дійсно не все зі шкільної програми стає у пригоді. Однак деякі речі надзвичайно важливі для кожної людини. І це знання власної країни. Перевір, наскільки добре ти знаєш географію України.

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