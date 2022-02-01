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Пустеля та перша згадка про людей — перевір, як добре ти знаєш географію України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Лютого 2022, 20:00
Пустеля та перша згадка про людей — перевір, як добре ти знаєш географію України

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