Пустеля та перша згадка про людей — перевір, як добре ти знаєш географію України

Україна — найбільша країна Європи. Тут розташований центр Європи, її омивають моря, її територією простягається знаменитий гірський масив Карпати.

В школі ми обов’язково вивчаємо географію України та маємо запам’ятати, що її площа — 603 548 кв. км.

Знаємо, що тут протікає одна з найбільших річок Європи — Дніпро, яка ділить нашу країну навпіл.

А також вчені свідчать, що найдавніше поселення людини розумної знайдено саме на території України на Межиріцькій стоянці.

Більшість українців мріють піднятися на Говерлу, висота якої 2060,8 м.

Ми також можемо проживати всі чотири пори року завдяки нашому розташуванню.

Всі ці знання ми отримуємо під час навчання в школі, але чи збереглися вони в тебе? Перевірмо!

А ще, поки не закінчилася зима і нас засипає снігом, радимо тобі покататися на лижах. Раніше ми розповідали про гірськолижні курорти в Україні.