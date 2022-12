Повернення культових героїв: про серіал Венздей, історію сімейки Аддамсів та хитрощі сюжету

Нещодавно кінокультуру сколихнула прем’єра серіалу Венздей (Wednesday) від Netflix. Лише за тиждень кількість переглядів серіалу у годинах сягнула 341,2 млн. Нова робота Тіма Бертона очолила топи 83 країн світу і побила рекорд четвертого сезону Дивних див.

Чому серіал став таким популярним, що відомо про героїв та акторів та чи бути другому сезону Венздей — розбираємо у матеріалі.

Венздей — американський серіал у жанрі жахів, присвячений Венздей Аддамс із відомого кіносімейства Аддамсів. Про Сімейку Аддамсів чули, здається, всі. Але не всі знають історію їхньої появи у світі кіно.

Здавалося б: як у переддень війни, в буремні часи народ міг підхопити цей тренд (мовиться про 1938 рік у Німеччині)? Тоді весь світ спостерігав, як Гітлер фактично отримав безмежну владу і почав аншлюс Австрії. У такий період культура та творчість мали б завмерти — але ні, криза дала митцям новий поштовх.

Тоді у щотижневику New Yorker з’являється перше карикатурне зображення сім’ї з нестандартними захопленнями та вподобаннями. Ця історія породила десяток екранізацій, останньою з яких є нещодавня прем’єра серіалу Венздей.

У 2019 році на екрани вийшов однойменний мультфільм.

Режисером восьмисерійної стрічки став майстер сучасного видовищного кіно, яке базується на чорному гуморі, Тім Бартон. На його рахунку — десятки вдалих та знаменитих кінокартин: Чарлі та шоколадна фабрика, Сонна ліщина, Планета мавп, Велика риба, Труп нареченої, а у співавторстві з ним з’явилися Аліса в країні чудес, Дім дивних дітей міс Перегрін, Франкенвіні, Великі очі та інші.

Окрім талановитого режисера, варто звернути увагу на ниточки, якими пронизаний весь серіал: тут тобі й алюзія на Поттерівську школу Гоґвортсу, і відсилання до Едгара Алана По — знаного містифікатора, і “пасхалки” до попередніх робіт Бартона.

Стрічка розповідає про дочку пари Мортіші та Гомеса Аддамсів — Венздей, народжену у середу та сповнену скорботи. Такий опис використано недарма, адже в одному з епізодів серіалу Мортіша Аддамс посилається на віршик, в якому мовиться: дитина середи буде сповнена скорботи.

Венздей — підліток зі складним характером, вона ненавидить своїх батьків, не хоче бути схожою на матір та намагається втекти із кожної нової школи. До всіх проблем вона — незвичайна, бо уже кілька місяців страждає від моторошних видінь.

Розумна, саркастична й трохи мертва в душі Венздей Аддамс розслідує вбивства та знаходить нових друзів і ворогів в академії Невермор. Весь серіал наповнений неймовірною атмосферою — похмурою, готичною, потойбічною.

Окремої уваги заслуговують моменти із Дженною Ортеґою, яка зіграла головну роль у серіалі. Її фрази уже розтягують на цитати у соціальних мережах, а танець Венздей уже підірвав TikTok. Його, до речі, вигадала сама акторка уже під час фільмування.

Танець підхопили й українські ЗСУ.

Якщо дивитися серіал в оригіналі, то можна відчути себе незнайком: англійська у виконанні Ортеґи є літературною та надто правильною — у такий спосіб автори стрічки хотіли показати Венздей інтелектуалкою, яка послуговується складними конструкціями.

Молода акторка Дженна Оргтеґа уже неодноразово ставала улюбленицею глядачів. Зараз їй лише 20, але вона уже здобула гучні премії та нагороди світу кіно.

Вже у 10 років вона знімалася в серіалах, а в 15 здобула престижну премію Imagen за роль у серіалі Disney Життя Гарлі, того ж року знялась у Залізній людині. Однією з найгучніших її робіт став містичний фільм Ти.

Дженна Ортеґа також займається громадською діяльністю. Протягом усієї війни в Україні зірка підтримує українців.

Вона систематично збирає кошти для українців, які втратили домівки через російську військову агресію, та висловлюється у своєму Twitter стосовно ситуації в Україні.

Hundreds of thousands of people across Ukraine have been forced to flee their homes. Families have been separated, homes destroyed and lives are in danger. #UkraineAppeal Donate to @decappeal now



https://t.co/6I3uyoEtZx