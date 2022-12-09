Повернення культових героїв: про серіал Венздей, історію сімейки Аддамсів та хитрощі сюжету

Нещодавно кінокультуру сколихнула прем’єра серіалу Венздей (Wednesday) від Netflix. Лише за тиждень кількість переглядів серіалу у годинах сягнула 341,2 млн. Нова робота Тіма Бертона очолила топи 83 країн світу і побила рекорд четвертого сезону Дивних див.

Чому серіал став таким популярним, що відомо про героїв та акторів та чи бути другому сезону Венздей — розбираємо у матеріалі.

Хто такі Аддамси

Венздей — американський серіал у жанрі жахів, присвячений Венздей Аддамс із відомого кіносімейства Аддамсів. Про Сімейку Аддамсів чули, здається, всі. Але не всі знають історію їхньої появи у світі кіно.

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З’явилися ці карикатурні персонажі ще наприкінці 1938 року з легкої руки американського художника Чарльза Аддамса. Власне, саме на його честь герої й отримали своє знамените прізвище.

Здавалося б: як у переддень війни, в буремні часи народ міг підхопити цей тренд (мовиться про 1938 рік у Німеччині)? Тоді весь світ спостерігав, як Гітлер фактично отримав безмежну владу і почав аншлюс Австрії. У такий період культура та творчість мали б завмерти — але ні, криза дала митцям новий поштовх.

Тоді у щотижневику New Yorker з’являється перше карикатурне зображення сім’ї з нестандартними захопленнями та вподобаннями. Ця історія породила десяток екранізацій, останньою з яких є нещодавня прем’єра серіалу Венздей.

Перша екранізація Сімейки Аддамсів була ще у 1964 році — серіал, що складався із двох сезонів, та повнометражні фільми. Перезапуск відбувався у 1971 та 1977 роках.

У 2019 році на екрани вийшов однойменний мультфільм.

Особливість серіалу Венздей

Режисером восьмисерійної стрічки став майстер сучасного видовищного кіно, яке базується на чорному гуморі, Тім Бартон. На його рахунку — десятки вдалих та знаменитих кінокартин: Чарлі та шоколадна фабрика, Сонна ліщина, Планета мавп, Велика риба, Труп нареченої, а у співавторстві з ним з’явилися Аліса в країні чудес, Дім дивних дітей міс Перегрін, Франкенвіні, Великі очі та інші.

Тож і ця робота не стала винятком: якщо ще можна сказати, що події у серіалі перебігають досить передбачувано, то за стиль, акторський склад та історію можна похвалити Бертона та всю команду.

Окрім талановитого режисера, варто звернути увагу на ниточки, якими пронизаний весь серіал: тут тобі й алюзія на Поттерівську школу Гоґвортсу, і відсилання до Едгара Алана По — знаного містифікатора, і “пасхалки” до попередніх робіт Бартона.

Сюжет

Стрічка розповідає про дочку пари Мортіші та Гомеса Аддамсів — Венздей, народжену у середу та сповнену скорботи. Такий опис використано недарма, адже в одному з епізодів серіалу Мортіша Аддамс посилається на віршик, в якому мовиться: дитина середи буде сповнена скорботи.

Венздей — підліток зі складним характером, вона ненавидить своїх батьків, не хоче бути схожою на матір та намагається втекти із кожної нової школи. До всіх проблем вона — незвичайна, бо уже кілька місяців страждає від моторошних видінь.

Розумна, саркастична й трохи мертва в душі Венздей Аддамс розслідує вбивства та знаходить нових друзів і ворогів в академії Невермор. Весь серіал наповнений неймовірною атмосферою — похмурою, готичною, потойбічною.

Та разом з тим ми бачимо кількох позитивних чи бодай нейтральних героїв, які збалансовують стрічку.

Окремої уваги заслуговують моменти із Дженною Ортеґою, яка зіграла головну роль у серіалі. Її фрази уже розтягують на цитати у соціальних мережах, а танець Венздей уже підірвав TikTok. Його, до речі, вигадала сама акторка уже під час фільмування.

Танець підхопили й українські ЗСУ.

Якщо дивитися серіал в оригіналі, то можна відчути себе незнайком: англійська у виконанні Ортеґи є літературною та надто правильною — у такий спосіб автори стрічки хотіли показати Венздей інтелектуалкою, яка послуговується складними конструкціями.

Для фільмування акторка навіть проходила уроки по стрільбі з лука та гри на віолончелі.

До речі, Дженна Ортеґа

Молода акторка Дженна Оргтеґа уже неодноразово ставала улюбленицею глядачів. Зараз їй лише 20, але вона уже здобула гучні премії та нагороди світу кіно.

Вже у 10 років вона знімалася в серіалах, а в 15 здобула престижну премію Imagen за роль у серіалі Disney Життя Гарлі, того ж року знялась у Залізній людині. Однією з найгучніших її робіт став містичний фільм Ти.

Та й узагалі дівчина часто втілюється у ролі саме містичних стрічок: Астрал: Розділ 2, Крик, Няня: Королева вбивць, Ікс.

Дженна Ортеґа також займається громадською діяльністю. Протягом усієї війни в Україні зірка підтримує українців.

Вона систематично збирає кошти для українців, які втратили домівки через російську військову агресію, та висловлюється у своєму Twitter стосовно ситуації в Україні.

Hundreds of thousands of people across Ukraine have been forced to flee their homes. Families have been separated, homes destroyed and lives are in danger. #UkraineAppeal Donate to @decappeal now



https://t.co/6I3uyoEtZx — Jenna Ortega (@jennaortega) March 6, 2022

У серіалі Венздей Ортеґа, очевидно, здобула ледь не найбільшу славу. Що помітили не всі: Венздей стала не лише іконою сучасного готичного стилю, а й прикладом того, як можна тримати обличчя в будь-якій ситуації.

До речі, про обличчя: акторка зізналася, що режисери попросили її не моргати на одній зі сцен. Але ефект так вразив, що Венздей практично не стуляє очей протягом усіх восьми серій.

До акторського складу також увійшли Кетрін Зета-Джонс (Мортіша Аддамс) та Луїз Гузман (Гомес Аддамс). Вони неодноразово працювали із Тімом Бартоном в інших його роботах.

Роль однієї із викладачок Венздей та не другорядної героїні зіграла Луїза Річчі.

Що найцікавіше: Луїза Річчі грала роль Венздей у екранізаціях Сімейки Аддамсів у 1991 та 1997 роках.

Чи бути другому сезону Венздей?

Спостерігаючи за шаленими рекордами першого сезону, можна припустити, що продовженню таки бути. На це натякав і виконавчий продюсер серіалу Альфред Гоф. За його словами, ніхто не планував розтягувати історію на декілька сезонів, але успіх проекту дає змогу сфокусуватися на дослідженні інших членів славнозвісної сім’ї.

Крім того, останні кадри драми заграють з фанатами, залишаючи в надії на швидке повернення героїв на екран.

Ми знаємо, що серіал не залишився й поза твоєю увагою. Адже психологічна драма, яка розповідає про такі правдиві проблеми батьків-дітей та першого кохання, завжди знаходить відголосок у серцях. Але чи хотів(-ла) б ти знати більше про героїв Венздей та про сімейку Аддамсів?

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