Всесвітній день боротьби зі СНІДом: чи віриш ти у популярні міфи про захворювання? (тест)

1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. ВІЛ та СНІД є великою проблемою сучасності, адже вони майже невиліковні.

ВІЛ можна стримувати спеціальними препаратами, щоб він не переріс у СНІД. Проходити терапію доводиться до кінця життя, адже найменше відхилення від прийому ліків може призвести до стійкості вірусу.

Попри багаторічну боротьбу та просвітницькі заходи й лекції, ця хвороба залишається оповитою різноманітними неприємними для інфікованих міфами. Деякі люди досі бояться їх обіймати чи користуватися одним посудом з інфікованими.

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Мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — закликати об’єднати зусилля людей з усього світу для підвищення інформованості про проблему ВІЛ/СНІДу. Треба підтримувати людей і в жодному разі не цуратися їх.

Ми вже розповідали, що таке ВІЛ та СНІД і чи можна вилікуватися від захворювання. Зараз хочемо перевірити, що ти знаєш про ВІЛ та СНІД і чи віриш у популярні міфи.

Раніше ми розповідали про донорство крові: усе, що тобі потрібно знати про цей процес.

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