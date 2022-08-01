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Від української Стугни до американських HIMARS! Перевірмо, що ти знаєш про зброю ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Серпня 2022, 22:00
Яка зброя є у ЗСУ (тест)
Фото: Facebook

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