Від української Стугни до американських HIMARS! Перевірмо, що ти знаєш про зброю ЗСУ

Українські військові ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії змогли показати світові, що наша армія не гірша, ніж війська НАТО. Наші захисники боронять Україну й виганяють ворога з української землі. Але їм дуже потрібна зброя.

Навесні у соціальних мережах навіть виник флешмоб ArmUkraine. Українці та люди з усього світу закликали надати зброю українській армії.

9 травня США зважилися на важливий історичний крок — підписали закон про ленд-ліз та почали постачати зброю Україні. Західна зброя дуже допомагає нашим бійцям. Ситуація на фронті значно покращилася з постачанням такої підтримки. Але деякі види зброї українського виробництва теж розбивають ворога на полі бою.

Про відомі вже на весь світ Bayraktar навіть пісні складають. А іншій американській зброї в Україні присвятили стінопис Свята Джавеліна. Та що стінопис, дехто навіть назвав цим іменем своїх дітей!

Зброю Україні надають США, Велика Британія, Чехія, Польща, країни Балтії. Інші країни виділяють чималі мільйонні суми, щоб підтримати наші ЗСУ. Україна отримує броньовані машини, танки, амуніцію, БпЛА тощо.

Хоч деякі види зброї ми отримуємо у незначних кількостях, проте завдяки умінням українських військових знищуємо ворога та всі його плани. Українські військові навіть почали звільняти окуповані населені пункти Херсонщини, що вельми надихає українців і дає надію на звільнення всього регіону.

Ми так багато говоримо про необхідність сучасної зброї для українців, тож хочемо перевірити, що ти знаєш про зброю, яка вже допомагає нищити ворога.

Щоб озброїти українців, люди з усього світи збирають гроші та купують необхідне. Раніше ми розповідали, які країни збирають кошти на Bayraktar для України.

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