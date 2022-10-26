Чи знаєш ти історію України та Конституцію так добре, щоб отримати громадянство? Пройди тест

Україна приваблює до себе багато іноземних студентів, а люди старшого віку залюбки відкривають тут бізнес або переїжджають жити. Це й не дивно, наша країна поєднує і гори на заході, і море на півдні. А центральна частина багата своєю архітектурою та колоритними традиціями.

Тож люди з-за кордону не можуть встояти перед Україною. Але, щоб отримати українське громадянство, треба вивчити нашу історію та закон. Ба більше, скласти тест!

18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону “Про громадянство України”. Тож, згідно з ними, особи, які хочуть отримати громадянство України, повинні скласти іспит з української мови, історії України та на знання Конституції. Цей законопроект підтримали 309 народних депутатів.

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Питання для такого іспиту ще не придумали. Можливо, їх змінюватимуть щоразу. Це буде відомо згодом. Але ми трішки пофантазували та вирішили перевірити, як добре ти знаєш Конституцію України та її історію. Пройди невеличкий тест.

Раніше ми розповідали, як отримати громадянство України.

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