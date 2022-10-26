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Чи знаєш ти історію України та Конституцію так добре, щоб отримати громадянство? Пройди тест

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 20:00
Факти із Конституції та історії України — тест
Фото: Pexels

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