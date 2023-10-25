Чи справді ІТ-фахівцям важко знайти роботу — результати опитування

Велика війна в Україні спровокувала масу проблем, з якими щоденно стикаються громадяни країни. Одна із них — складність у працевлаштуванні. З одного боку, нині бракує спеціалістів у прикладних галузях, а з іншого — чимало фахівців залишаються без роботи.

Про те, що працевлаштуватися під час повномасштабного вторгнення стало складніше, заявили близько 66% ІТ-спеціалістів, тоді як лише 19% мають оптимістичні погляди на це.

Про це свідчить опитування видання DOU, яке вони провели у вересні-жовтні цього року.

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ІТ-фахівцям важко знайти роботу: опитування

Видання DOU провело опитування серед фахівців України та світу та отримало 4485 відповідей від ІТ-спеціалістів усіх спеціалізацій на батьківщині та за кордоном. Також є ще 673 відповіді від тих, хто шукає свою першу роботу в ІТ.

За результатами, лише 19% опитаних оптимістично дивляться на питання пошуку роботи. В той час як 66% вважають, що знайти роботу у сфері доволі складно.

Зазначається, що складнощі виникають через малу кількість вакансій, компанії не відповідають або не дають фідбек, а також проходження співбесід можуть затягуватися.

Цього року сервіс для пошуку вакансій Djinni.со став основним місцем, де ІТ-спеціалісти знаходили роботу: частка спеціалістів, що знайшли власну, становить 23%. А ось за рекомендаціями друзів роботу знайшли 20% працівників.

Помітно знизилась роль курсів при ІТ-компаніях у працевлаштуванні фахівців.

У 2023 році лише 2% тих, хто знайшов нову роботу, зробили це завдяки навчанню в компанії. У 2020 році частка таких людей становила 10%.

— Найбільш оптимістичні фахівці з DevOps та SRE — 42% з них думають, що їм буде легко знайти нову роботу. Найпохмуріші прогнози дають тестувальники, HR та рекрутери: понад 75% з них вважають, що знайти нову роботу їм було б важко, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, труднощі виникають не лише через малу кількість вакансії. Респонденти зазначили, що їм важко знайти цікавий проект та комфортну команду, адже спеціалісти шукають роботу не лише задля заробітку, а й для задоволення власних потреб та розвитку.

Які вакансії в ІТ нині мають попит і яку заробітну платню пропонують роботодавці, ми розповідали раніше.

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