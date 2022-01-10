Ми знаємо про традиції святкування Водохреща, а ти? Давай перевіримо

Кажуть, що є один єдиний день на весь рік, коли ти можеш купатися в крижаній воді і не захворієш, а навпаки станеш здоровішим — це Водохреща.

Українці святкують Водохреща 19 січня. Прийнято святити водойми та пірнати в ополонку, адже в цей день відбулося хрещення Ісуса Христа.

До цього свята люди навіть придумали різні прикмети, наприклад: якщо на Водохреща випаде багато снігу — це до міцного здоров’я!

Або ж, якщо на небі під час цього свята яскраво сяють зірки, то літо буде сухим, весна — спекотною, а “бабине літо” — довгим.

Також прийнято святити воду в церкві та зберігати і пити її протягом року до нового Водохреща.

Традиційно ополонку у водоймі роблять у вигляді Христа або кола.

А як добре ти знаєш традиції Водохреща? Нумо перевіримо.

Що ж, Водохреща є третім завершальним святом Різдвяного циклу, а першим, звісно, є Різдво.

А раніше ми писали про традиції святкування Різдва східного обряду.