Хо-хо-хо! Новорічні традиції різних країн, які тебе здивують — тест

Ну що, ти вже прокачав(-ла) свій новорічний настрій? Можеш ділитися позитивними вібраціями з людьми довкола?

А, можливо, тобі набридли всі ці ялинки, чобітки та сніговички? Що ж, ми тут саме для цього.

Якось, коли ми в редакції готували черговий матеріал про головне свято зими, заговорили про святкові традиції в наших родинах.

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Як виявилося, у кожного вони різні. І всі ми проживаємо в Україні. А уяви, як різняться українські традиції з новорічними традиціями інших країн!

Новорічні традиції народів світу

Чехія

Наприклад, чи знав(-ла) ти, що в Чехії люблять на Новий рік гадати на майбутнє на яблуках.

Ти здивуєшся: “На яблуках? Геть не зимовий фрукт”. Але кажуть, якщо розрізати яблуко навпіл і побачити ідеальну зірку в ядрі — то рік буде успішним. Якщо зірка крива, то чекай біди.

Хей, не поспішай бігти різати яблука, послухай ще один факт.

Німеччина

От німці впевнені, що Санта Клаус катається не на оленях, а на віслючку. Так, не дивуйся. Саме тому діти кладуть собі до чобітків сіно, щоб пригостити тваринку та отримати подарунок натомість.

Таких традицій в різних країнах існує багато. Ми пропонуємо тобі відгадати, яка традиція якій країні належить.

Хо-хо-хо, з прийдешніми святами!!!

Ну і не забувай, що пройнятися атмосферою Нового року можна через фільми. Відразу подумав(-ла) про Сам удома?

Ще б пак! Це найпопулярніший святковий фільм. Пропонуємо тобі пройти тест на знання фільму Сам удома.