Опитування

Погані оцінки можуть бути не через лінь! Чи впливає психічне здоров’я на успішність дитини — опитування

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Вересня 2022, 12:00
Діти мають низьку успішність через погане психічне здоров’я — опитування YoungMinds
Фото: Pexels

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Погані оцінки можуть бути не через лінь! Чи впливає психічне здоров’я на успішність дитини — опитування
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