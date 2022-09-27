Погані оцінки можуть бути не через лінь! Чи впливає психічне здоров’я на успішність дитини — опитування

Більшість батьків хочуть, щоб їхні діти добре вчилися в школі, тож можуть сварити їх за погані оцінки. Проте проблема низької успішності може полягати у поганому психічному здоров’ї дитини.

Про це свідчить опитування британської благодійної організації YoungMinds, повідомляє Express. За результатами опитування, про це заявили 74% з 1000 опитаних вчителів.

63% педагогів вважають, що учні можуть пізно отримувати підтримку у сфері психічного здоров’я, а 45% вважають, що дитина може взагалі не отримати допомогу поза межами навчального закладу.

Опитування організували після того, як офіційні дані показали, що рівень самогубств серед молодих людей віком 15-19 років в Англії зріс на 35% з 2020 по 2021 рік.

Дані NHS також показують, що у 2022 році очікується найбільша кількість звернень до служб психічного здоров’я дітей та підлітків (CAMHS).

А як ти вважаєш, чи впливає стан психічного здоров’я на навчання та чи потрібна дітям допомога в школі?

Ми можемо не здогадуватися, що дитина потребує допомоги, але варто звернути увагу на кілька факторів. Раніше ми розповідали про ознаки депресії у дітей.

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