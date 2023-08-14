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Між якістю та безпечністю: 39% опитаних українців підтримує скасування ЗНО/НМТ під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Серпня 2023, 19:30
Скасування ЗНО
Фото: Pexels

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