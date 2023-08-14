Між якістю та безпечністю: 39% опитаних українців підтримує скасування ЗНО/НМТ під час війни

Останні три з половиною освітні роки пройшли для українців у дистанційній формі. Через пандемію та початок повномасштабного вторгнення школярі та студенти навчалися вдома, подекуди — через ракетні обстріли РФ та блекаути, — в екстремальних умовах.

Раніше ми вже говорили, що дистанційний формат навчання істотно знизив якість освіти.

Разом з тим, опитування Між якістю та безпечністю: шкільна освіта та вступні випробування в умовах війни від фонду Демократичні ініціативи показало, що відносна більшість опитаних українців підтримала скасування іспитів після школи типу ЗНО та НМТ на час повномасштабної війни.

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Аналітикиня фонду Поліна Бондаренко зазначила, що порівняно із результатами 2021 року, спостерігається зменшення кількості як тих, хто за скасування ЗНО/НМТ, так і тих, хто виступає проти.

39% підтримують скасування ЗНО/НМТ під час війни, 35% — проти скасування.

Решта опитаних не змогли визначитися із відповіддю.

Попри те, що більшість опитаних виступила за скасування тестувань, 64% вважає, що ЗНО/НМТ є запорукою рівного вступу до університетів.

З тим, що ЗНО/НМТ зменшує рівень корупції, погодилися 55%, а 24% — ні.

Участь в опитуванні взяли 2011 осіб, старших за 18 років, які проживали на підконтрольних Україні територіях.

Про те, якою має бути освіта під час війни, розповіли українські батьки — читай у нашому матеріалі.

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