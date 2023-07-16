Майже половина українських біженців у Німеччині не планують повертатися на Батьківщину — опитування

З початку широкомасштабної війни більше ніж один мільйон українців виїхали шукати прихистку до Німеччини. Нині 44% з них планують там залишитися.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на опитування, що було проведено такими організаціями як: Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство міграції та біженців Німеччини, Федеральний інститут демографічних досліджень.

В опитуванні вказано, що чисельність тих, хто виявив бажання залишитися в Німеччині, зросла на 5% у порівнянні з опитуванням, яке було проведено в кінці літа 2022 року.

Тоді про такі плани повідомили 39% опитаних.

Зараз також дивляться

Щодо зайнятості українців у ФРН, згідно з дослідженням, 18% опитаних вже знайшли роботу. Для порівняння, минулого року ця цифра становила 17%. Значно повпливали на це курси німецької мови, які відвідали або вже завершили три чверті українських біженців.

Як зауважують у дослідженні, жінки з дітьми зазвичай мають більше труднощів з пошуком роботи. Половина українських жінок, що прибули в Німеччину як біженки після широкомасштабного вторгнення Росії у 2022 році, мають принаймні одну дитину.

Також в опитуванні вказано, що лише 3% жінок з дітьми дошкільного віку працюють, переважно через відсутність партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків, що мають маленьких дітей, працюють, оскільки, як правило, вони прибули до ФРН з партнерами.

Раніше ми розповідали до чого слід готуватися українським біженцям в Німеччині та що дивує наших громадян.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!