Опитування

65% українців мають близьких, що долучилися до ЗСУ після початку повномасштабної війни — опитування

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Вересня 2023, 08:00
65% українців мають близьких у війську ЗСУ: опитування

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