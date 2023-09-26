65% українців мають близьких, що долучилися до ЗСУ після початку повномасштабної війни — опитування

Повномасштабна війна для більшості стала несподіванкою, але мільйони українців у перші ж дні кинулися допомагати своїй країні. Сотні тисяч чоловіків та жінок зараз у ЗСУ.

Результати опитування показали, що 65% українців мають близьких у війську ЗСУ. А значна частина українців не знають про проблеми ветеранів, хто ці люди та мають стереотипне уявлення.

Скільки українців мають рідних у ЗСУ: опитування

Результати 24-го Загальнонаціонального опитування Україна в умовах війни, яке було проведене соціологічною групою Рейтинг 5-7 вересня 2023 року, свідчать, що понад половина українців мають близьких, які долучилися до ЗСУ з початку повномасштабної війни.

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49% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки.

65% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Крім цього, довіра до військових стабільно зростає. На момент опитування цей показник становив 94% (до ветеранів повномасштабної війни) та 93% (до ветеранів АТО, ООС).

За результатами, які отримала група Рейтинг, ветеранів війни починають асоціювати значно з молодшим віком. Зростає і асоціація поняття “ветеран” з людиною з інвалідністю, що тотожними термінами не є.

Також респонденти не бачать гендерної різниці у понятті “ветеран” — абсолютна більшість (80%) переконані, що такими можуть бути представники обох статей.

Водночас за дев’ять місяців зросла частка тих, хто асоціює ветеранів тільки із чоловіками (з 13% до 20%).

Основними ризиками, з якими можуть стикнутися військові після повернення з фронту, називають:

психоемоційну нестабільність,

проблеми з фізичним здоров’ям,

труднощі з отриманням медичної допомоги,

відсутність інклюзивного простору та адаптованого робочого місця для осіб з інвалідністю,

проблеми з оформленням соціальних пільг.

Імовірними причинами конфліктів можуть стати родинні, відсутність роботи, нерозуміння суспільства. Близько двох третин опитаних вважають, що ймовірність самогубств та порушень закону ветеранами — мала.

Опитані вважають, що держава виконує свій обов’язок перед ветеранами на 33%, минулого року таких було 69%.

Однак більшість людей, які вважають, що держава недостатньо виконує обов’язки перед ветеранами, не мають рідних чи близьких на фронті.

96% опитаних готові працювати разом із ветеранами, 53% добре або скоріше добре поінформовані про їхні проблеми.

79% вважають, що суспільство сьогодні поважає ветеранів. У порівнянні з опитуванням у січні 2023, їхня кількість зменшилася (у січні таких було 91%).

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також тих, де не працює український зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів, метод опитування САТІ.

Раніше ми розповідали про результати опитування українців, які живуть у Європі.

Фото: 10 ОГШб Едельвейс

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