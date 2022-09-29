Безкарність Росії, корупція чи бідність? Що найбільше розчарує тебе після війни — опитування

Україна змінювалася протягом усієї незалежності. Ми довго позбувалися російського впливу, пережили не одну революцію та зміну влади. Зараз країна в активній фазі війни, але продовжує боротьбу та стає дедалі ближчою до ЄС.

Українці плекають великі надії на те, якою буде Україна після нашої перемоги. Найбільшим розчаруванням буде безкарність Росії за її злочини. Про це свідчать результати опитування CASE Україна.

За даними опитування, у якому брало участь 2000 респондентів, українців менше засмутить навіть бідність та корупція.

Людям ставили питання: “Що для вас стало б найбільшим розчаруванням після закінчення війни?” Результати відповідей:

65,8% — безкарність Росії за скоєні злочини;

36,3% — високий рівень корупції;

34,6% — низький рівень життя, бідність;

24,7% — виїзд українців за кордон;

19% — переселення в Україну росіян та білорусів;

11,6% — великі зміни умов життя внаслідок війни.

Варіант “безкарність Росії” по-різному обирали люди старшого та молодшого віку, а також з різних регіонів України. Молодь (18–29 років) обирала цю відповідь частіше — 78,3%, Ті, кому за 70 років, рідше — 55,5%.

Ми хочемо дізнатися твою думку щодо цього. Що стане для тебе найбільшим розчаруванням після війни?

Росія має бути покараною за всі воєнні злочини, які російські військові скоїли проти мирного населення, а також за анексію наших земель. Раніше ми розповідали про псевдореферендуми у Херсоні, на Донбасі та Запоріжжі. Це повністю театралізоване дійство, яке не визнає цивілізований світ.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!