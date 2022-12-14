Більшість підтримує відновлення статусу ядерної держави, а як ти ставишся до цього? Результати дослідження

Через війну, яку розпочала Росія, Україна постала перед новими викликами. Сотні тисяч домівок українців зруйновані, а також підприємства, об’єкти інфраструктури тощо. Україна вже думає, як буде відновлюватися.

Українці теж мають свої думки щодо відновлення України, а також більш як половина підтримують відновлення Україною статусу ядерної держави. Ми розповімо тобі про результати нового дослідження соціологічної групи Рейтинг.

Дослідження Відбудова України та міжнародна допомога було проведене 20–21 листопада 2022 року. Участь взяло населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

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Результати дослідження

Відновлення ядерного статусу та стримувальні заходи для Росії

У 2019 році відновлення статусу ядерної держави підтримувало 47%. Зараз ця кількість зросла до 53%.

Респонденти підтримують такі заходи стримування майбутніх російських нападів на Україну:

вступ України до НАТО — 61%;

ядерне роззброєння Росії — 50%;

вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні — 34%;

ядерне озброєння України та фінансова допомога — 17%;

підписання мирних угод з Росією як метод стримування агресії — лише 8%.

Відбудова України

Думки людей про те, коли розпочинати відбудову на деокупованих територіях, дещо розділились: 44% говорять, що потрібно робити це якомога швидше, а 52% вважають, що варто дочекатися закінчення війни.

А повернення роботи й джерела доходу для українців важливіше, ніж пряма фінансова допомога.

Також є відмінності в актуальності програм відбудови у регіональному та віковому розподілах. Мешканців Сходу більше хвилює питання повернення до роботи та відбудови пошкоджень. Для молоді, якщо порівняти зі старшими, важливіша гуманітарна підтримка та підтримка розвитку дітей.

Третина молодшого населення заявили про необхідність програми з психосоціальної допомоги.

Комунікація та енергетична інфраструктура (64%) — пріоритет для відбудови у постраждалих громадах на думку всіх опитаних;

друге місце займає відбудова соціальних закладів (школи, лікарні) — 29%;

відновлення приватного житла й комунікацій — по 24%;

транспортної інфраструктури — 17%.

Думки, як відновлювати пошкоджену інфраструктуру, розділилися на два табори. 48% вважають, що відновлення має відбутись якомога швидше, а 49% підтримують тривале відновлення з впровадженням “зеленої” енергетики.

А впевненість у тому, що перемогою України буде звільнення усіх територій, включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла до 85%. У березні ця думка становила 74%.

Раніше ми розповідали, що найбільше розчарує українців після закінчення війни. Ти також можеш висловити свою думку.

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