За час повномасштабного вторгнення українці стали зібранішими та дорослішими в певному значенні. Попри всі випробування та руйнації, катастрофи та смерті — ми не втрачаємо відчуття здорового глузду.

Разом з тим, протягом тривалого стресу всі ми виснажуємося, а будь-які невдоволення можуть різко перерости у глобальні настрої суспільства.

Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine за підтримки проекту USAID Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні провели соціологічне дослідження очікувань та побоювань українців і представників бізнесу в процесах майбутньої відбудови.

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Важливо зазначити, що опитування відбувалося у березні та квітні 2023 року, тож не охоплювало настрої українців після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.

Разом з тим, дослідження наочно показує, що українське суспільство готове до важливих кроків, десь — зросло духом, а десь — ще має повчитися.

Результати дослідження Info Sapiens

За результатами дослідження Info Sapiens, українці вбачають найбільшими проблемами розвитку держави:

війну — 98%; руйнування інфраструктури та житла — 87%; корупцію — 77%.

Також понад половина українців бояться, що після війни до України повернуться корупційні схеми — про це заявило 73% опитаних. Про можливість розкрадання коштів внаслідок відсутності контролю заявило 68%.

Цікаво те, що лише 45% опитаних сказали, що бояться повторення воєнних дій після відбудови. Тобто українці більше бояться корупції, аніж повторної війни.

Боїмося корупції більше, аніж війни. Які очікування українців від відбудови України — опитування Info Sapiens / 2 Фотографії

Переважна більшість опитаних українців — 88% — вважає, що думати над планом відбудови України потрібно вже зараз. Водночас 97% опитаних наголошує, що перед початком робіт з відбудови треба розробити та зафіксувати в нормативних документах плани відбудови.

Також українці вважають, що не варто орієнтуватися на швидкість та ціну, а звертати увагу на якість та відповідність світовим стандартам.

Близько 60% опитаних вважають, що на відбудову піде десять років, а 77% висловили впевнення, що Україні варто відбудуватися хоча б рівня довоєнного.

Загалом, українці демонструють не лише стійкість та готовність потерпіти зараз, аби потім жити краще, а й зрілість та готовність до великих змін.

Україна вже готова до чітких дій. Наприклад, 21 та 22 червня у Лондоні відбувається конференція з питань відбудови України. Про що йдеться та хто приїхав — читай у нашому іншому матеріалі.

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