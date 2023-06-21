Опитування

Боїмося корупції більше, аніж війни. Які очікування українців від відбудови України — опитування Info Sapiens

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Червня 2023, 20:00
опитування українців
Фото: Pexels

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