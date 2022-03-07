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Чи дійсно потрібне Україні закриття неба? Твоя думка щодо цього

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Березня 2022, 14:00
Чи підтримуєш ти закриття неба над Україною - опитування
Фото: Міністерство оборони України

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