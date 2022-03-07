Чи дійсно потрібне Україні закриття неба? Твоя думка щодо цього

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно використовує бойову авіацію та завдає ракетно-бомбові удари по цивільному населенню.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 7 березня українська армія збила 46 ворожих літаків та 68 гелікоптерів.

Проте ресурс російської авіації ще не вичерпано. Це означає, що окупанти продовжуватимуть підло бомбардувати спальні райони мирних міст України, знищувати інфраструктуру та вбивати цивільне населення, атакувати дитячі садки, школи, лікарні та приватні будинки.

Один з останніх прецедентів — вісім ракетних ударів по Вінниці.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до НАТО з проханням закрити небо над Україною. Таке рішення суттєво допоможе протидіяти російським окупантам та зменшити втрати мирного населення.

А що ти думаєш про доцільність закриття неба над Україною?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що означає закриття неба над Україною та чим це допоможе у війні проти Росії.