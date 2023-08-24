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Жодних компромісів з РФ? Як українці ставляться до поступок з агресором та змін у країні за роки незалежності

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 08:00
8Чи готові українці йти на поступки з Росією — результати опитування
Фото: Pexels

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