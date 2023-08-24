Жодних компромісів з РФ? Як українці ставляться до поступок з агресором та змін у країні за роки незалежності

За роки незалежності України в нашій країні відбулося багато змін. Ми пережили кілька революцій, які змінили нашу свідомість, та багато реформ, які мають покращувати країну.

За останні півтора року цінності деяких українців кардинально змінилися. Адже повномасштабне вторгнення Росії показало, що насправді для нас є головним та у якому напрямку ми маємо рухатися.

Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова провели опитування, щоб дізнатися, чи пишаються українці своїм громадянством та чи готові на якісь компроміси з РФ.

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Чого у незалежній Україні було більше: позитиву чи негативу

Повномасштабна війна та зростання цінності держави в очах громадян зумовили переосмислення свого минулого життя в незалежній Україні. Істотно зросла кількість тих, хто вважає, що за роки незалежності було більше позитивних подій.

Частка тих, хто вважає, що відбулося більше позитивного, становить 40,3%. Утім 12,4% вважають, що було більше негативного.

На Заході 58,5% вважають, що відбулося більше позитивних змін, у Центрі — 35,3%, на Півдні — 26,4%, на Сході — 32%.

Наскільки українці пишаються своїм громадянством

Гордість за своє громадянство зараз є найвищою за всі роки незалежності України.

88,5% опитаних дуже пишаються або скоріше пишаються, що мають українське громадянство, лише 7,8% скоріше не пишаються або зовсім не пишаються, і 3,7% українцям було важко відповісти на питання.

На Заході найбільший відсоток серед опитуваних — 95,2%, у Центрі — 90,1%, на Півдні — 88,5%, на Сході — 75,6%.

Чи готові українці до компромісів з РФ

За півтора року війни, напевно, більшість з нас думає, що не має бути жодних поступок Росії та компромісів. Утім, дещо більшу готовність йти на поступки (окрім територіальних) демонструють респонденти на Півдні та трохи більше — на Сході. Однак навіть у цих регіонах більшість опитаних вважає неприйнятними будь-які із розглянутих поступок.

До жодного із запропонованих в опитуванні пунктів до відповіді “прийнятно чи скоріш прийнятно” не набралося навіть 20%.

Найбільше українці проти того, щоб окуповані території визнали частиною Росії — 90,4% вважають це неприйнятним або скоріше неприйнятним.

Найбільш прийнятним компромісом вважають відмову від вступу до НАТО — 18,4% серед опитаних.

В опитуванні взяли участь 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Різні реформи мають змінювати Україну на краще, але українці бояться, що в майбутньому також буде корупція в країні. Раніше ми розповідали, які страхи мають українці щодо післявоєнної України.

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