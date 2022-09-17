Чужого не хочемо, але й свого не віддамо! Чи готові українці на територіальні поступки заради миру

Українці — завзята нація, яка ніколи й нікому не поступиться своїм. Про це свідчать свіжі результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 7-13 вересня.

Читай, чи готові громадяни на територіальні поступки Росії заради миру, а також вислови свою думку в опитуванні від нашої редакції.

Чи готові українці на територіальні поступки

Кількість повнолітніх українців, які готові відмовитись від деяких територій заради зупинення війни, різко зменшилась у порівнянні з аналогічними опитуваннями у травні та липні 2022 року.

Соціологи оприлюднили результати: 87% опитаних українців вважають, що жодні територіальні поступки не припустимі. А відсоток тих, хто готовий відмовитись від певної частини областей, впав з 10% до 8%.

Ситуація по регіонах

Соціологи провели опитування 2 000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім АР Крим, м. Севастополь, окремих районів Донецької та Луганської областей.

До вибірки також не брали громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Фахівці зазначають, що у всіх регіонах України переважна більшість людей проти будь-яких територіальних поступок:

Схід — 85% проти територіальних відмов (готові на поступки — 10%);

Південь — 83% проти поступок (готові — 10%);

Центр — 88% проти втрати території (готові — 8%);

Захід — 91% проти територіальних поступок (підтримують — 4%).

Отже, зараз фактично немає різниці між поглядами жителів різних регіонів України.

Цікаво й те, що 85% опитуваних російськомовних українців виступають проти територіальних поступок. Підтримують лише 10%.

Також більшість російськомовних росіян, які проживають в Україні, негативно ставляться до втрати частини української території — 57% проти 24%, які готові піти на поступки.

А як вважаєш ти? Пройди наше опитування.

Підтримувані своїм народом Збройні сили України метр за метром звільняють нашу територію від російських загарбників. Карта бойових дій в Україні показує, скільки вже української землі вдалось вирвати з окупації.

Залишайся в безпеці та слідкуй за останніми новинами на фронті.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!