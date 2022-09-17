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Чужого не хочемо, але й свого не віддамо! Чи готові українці на територіальні поступки заради миру

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 16:30
Чужого не хочемо, але й свого не віддамо! Чи готові українці на територіальні поступки заради миру
Фото: Pexels

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