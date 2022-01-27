Чи можливе російське вторгнення? Як ти ставишся до цієї ситуації

Останні кілька місяців не вщухають новини про те, що Росія може розгорнути повномасштабне вторгнення на територію України вже у лютому.

Уряд просить українців зберігати спокій, проте інформує про місцезнаходження бомбосховищ та вміст тривожної валізи.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, більша частина українців вважають загрозу вторгнення Росії в Україну реальною.

В інтернеті поширювались численні супутникові знімки, на яких зафіксоване накопичення військової техніки РФ поблизу українського кордону.

У відповідь на це західні країни почали постачати Україні летальну зброю, а заразом — планувати евакуацію дипломатів разом із членами родин із Києва.

Вікна хочуть з’ясувати, як ти ставишся до цієї ситуації.



Раніше ми розповідали про агресію Росії проти України та чому жителям нашої країни варто почуватися в безпеці.